به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طاهری عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی با بیان اینکه با توجه به سابقه درخشان مرکز در تدوین اصطلاح نامه های علوم اسلامی، آستان قدس رضوی همکاری در تدوین اصطلاح نامه معارف رضوی را به مرکز پیشنهاد داد اظهار داشت : پس از ساعت ها کار کارشناسی در مرکز و ارائه پروپوزال، طرح در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات آستان قدس که به ریاست قائم مقام آستان قدس برگزار شد مورد تصویب قرار گرفت.



وی ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک و با توجه به امضای قرارداد فیمابین کار تدوین اصطلاح نامه معارف رضوی آغاز گردد.

اصطلاح‌نامه‌ در واقع مجموعه‌ای از واژگان کلیدی یک علم است که بین آنها ارتباطات منطقی برقرار می‌کند. ارتباطاتی مانند اعم و اخص، تابع و متبوع و عام و خاص. مقصود از رابطه منطقی این است که جایگاه واژه از نظر معنا، وسعت معنا و نوع مشخص شود.

اهمیت اصطلاح نامه ها در طبقه بندی و به تبع آن در بازیابی (مدیریت اطلاعات و دانش)، بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست، لذا در بسیاری از مراکز علمی دنیا از این ابزار مدتهاست بهره جسته اند. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، نیز سالهاست در زمینه تدوین و تکمیل اصطلاح‏نامه ‏های علوم اسلامی، و ساماندهی و طبقه بندی اطلاعات دینی فعالیت می نماید، و اصطلاحنامه جامع علوم اسلامی که توسط این مرکز تهیه شده است.

با توجه به دارا بودن بالاترین استانداردهای لازم در حوزه مربوط، در نسخه کتابخانه های دیجیتالی، در سایر مراکز علمی و فرهنگی کشور برای سازماندهی منابع دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفته است. اصطلاح‌نامه‌ در واقع مجموعه‌ای از واژگان کلیدی یک علم است که بین آنها ارتباطات منطقی برقرار می‌کند. ارتباطاتی مانند اعم و اخص، تابع و متبوع و عام و خاص . مقصود از رابطه منطقی این است که جایگاه واژه از نظر معنا، وسعت معنا و نوع مشخص شود.