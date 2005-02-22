  1. سیاست
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۳۱

امروز در تهران انجام شد:

ديدار معاون وزير امور خارجه با معاون وزير خارجه نروژ

ويدار هلگسن معاون وزير امور خارجه نروژ كه در راس يك هيات سياسي در تهران بسر مي برد، صبح امروز با سرمدي معاون اروپا و آمريكاي وزارت امور خارجه كشورمان ديدار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار آقاي سرمدي ضمن اشاره به همكاري هاي دو كشور در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي در چند سال گذشته بر توسعه همكاري ها و سرمايه گذاري شركتهاي نروژي در بخش هاي مختلف بخصوص نفت و گاز و شيلات تاكيد نمود.

 معاون وزير امورخارجه نروژ نيز در اين ملاقات ضمن ابراز خرسندي از فعاليت شركتهاي نروژي در بخش نفت و گاز در جمهوري اسلامي ايران و تاكيد بر ادامه همكاري در اين دو بخش و همچنين بخش شيلات و صنعت، بر حمايت دولت متبوعش از شركتهاي نروژي جهت سرمايه گذاري در ايران تاكيدكرد.

تبادل هيات هاي سياسي و پارلماني، علمي و فرهنگي و همچنين همكاري هاي فضايي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين ملاقات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طرف نروژي از همكاري ايران در زمينه هاي فوق الذكر استقبال نمود.

در اين ملاقات، سرمدي برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران و مذاكرات انجام شده با آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين سه كشور اروپايي را براي طرف نروژي تشريح و افزود: جمهوري اسلامي ايران به موازات ادامه مذاكره با طرفهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي و تلاش در جهت اعتماد سازي و رفع نگراني جامعه بين المللي، همواره بر حفظ دستاوردها و دانش بومي هسته اي خود تاكيد دارد. آقاي هلگسن نيز ضمن اعلام حمايت از مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و اروپا ابراز اميدواري نمود، اين مذاكرات نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد.

طرفين در اين ملاقات تحولات افغانستان و عراق را مورد بحث و گفت وگو قرار دادند. آقاي سرمدي ضمن تشريح مواضع جمهوري اسلامي ايران در قابل تحولات دو كشور مذكور، خاطرنشان ساخت: جمهوري اسلامي ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي منطقه از برگزاري انتخابات در عراق حمايت نمود و بر روي كار آمدن يك دولت مردمي كه تمامي گروههاي مذهبي و قومي در آن سهيم باشند، تاكيد دارد.

کد مطلب 159715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها