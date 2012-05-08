شرکت دو هزار نفر در طرح هجرت شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، دو هزار و ۸۷۳ دانش آموز و دانشجوی بسیجی در طرح های هجرت شهرستان البرز مشارکت دارند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان در جلسه طرح هجرت شهرستان البرز گفت: دانش آموزان و دانشجویان در بخش های مختلف عمرانی و خدماتی مناطق محروم و روستایی این شهرستان مشارکت خواهند کرد.



سرهنگ توکلی افزود: مدت اردوهای جهادی۱۰ و ۱۵ روزه است و فعالیت های انجام شده به صورت رایگان اجرا خواهد شد.



حسنپور فرماندار شهرستان البرز هم از دهیاران و شوراهای این بخش خواست در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی از خدمات اردوهای جهادی استفاده کنند.



مربی کانون قزوین نمونه کشوری شد



مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین به عنوان مربی نمونه کشوری شناخته شد.



در نوزدهمین دوره معرفی مربیان و کارشناسان نمونه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، مربی فرهنگی استان قزوین به عنوان مربی نمونه کشوری شناخته شد.



لیلا ابراهیمی مربی فرهنگی مرکز فرهنگی و هنری مجتمع که 11 سال سابقه کار در کانون دارد به عنوان مربی فرهنگی نمونه کشوری در سال 90معرفی شد و در مراسمی که به مناسبت روز معلم در سالن الغدیر مجتمع آفرینش های ادبی و هنری کانون برگزارشد مورد تقدیر قرارگرفت.



لغو همایش پیاده روی خانواده در قزوین



همایش پیاده روی خانوادگی قزوین که قرار بود جمعه هفته جاری برگزار شود به دلیل همزمانی با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لغو و به زمان دیگری موکول شد.



با توجه به شرکت سه هزار و 800 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و همزمانی همایش و آزمون و نیز قرار گرفتن این واحد دانشگاهی در مسیر پیاده روی در جاده باراجین و جلوگیری از مشکلات ناشی از این این دو رویداد، حرکت ورزشی همایش پیاده روی خانوادگی قزوین لغو شد.



این همایش قرار بود با حضور گسترده خانواده ها جمعه این هفته در مسیر جاده باراجین تا بوستان فدک برگزار شود.



مراسم تجلیل ازمربیان قرآنی در شهرستان البرز برگزار شد



کانون قرآن ونهج البلاغه مجتمع فرهنگی وهنری کوثر الوند به مناسبت روز معلم از مربیان و اساتید قرآنی تجلیل کرد.



در این مراسم که در آمفی تئاتر مینودر با حضور جمعی مسئولان شهرستان برگزار شد ابراهیمی فلاح رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز گفت: هفته معلم فرصتی است تا ما بتوانیم از عزیزانی که صادقانه و خالصانه مانند یک شمع فروزان خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان ما می کنند تقدیر و تشکری داشته باشیم و همچنین بهانه ای است تا ما با اندیشه های شهید مطهری این معلم برزگ آشنا شده و تعالیم این معلم شهید را سرلوحه کالر و زندگی خود قراردهیم.



در ادامه چند تن اساتید به قرائت قرآن کریم پرداختند و در پایان هم به رسم یادبود هدایایی به مربیان قرآنی اهدا شد.



نشست تخصصی کانون سینمای جوان در شهرستان تاکستان



کانون سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکستان نشستی با عنوان برنامه ریزی و فعالیت در تهیه و تولید فیلم کوتاه هنرجویی برگزار کرد.



این نشست با حضور هنرمندان و پیشکسوتان کانون سینمای جوان تاکستان در محل مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) این شهر برگزار شد.



منصور رحمانی در خصوص رسالت فیلم کوتاه و سینمای جوان نکاتی را یادآورشد و گفت: جوهره فیلم کوتاه در رابطه با مسائل پیرامون آن باید با نگرش عمیق و تیزبین باشد تا بتواند ذهن بیننده را به چالش بکشاند.



وی افزود: مهمترین هدف سینمای جوان استعدادیابی است که این کانون باید آن را در فعالیتها مورد مد نظر داشته باشد و در این راستا فعالیت کند.

سینماگران جوان قزوین در پادوآی ایتالیا



انجمن سینمای جوانان ایران دفتر قزوین با دو فیلم به ششمین دوره جشنواره فیلم ریور ایتالیا راه یافت.



از مجموع آثار ارسالی به جشنواره فیلم ریور ایتالیا که از 28 می تا هشتم ژوئن مصادف با هشتم تا 19 خرداد ماه امسال در شهر پادوآی ایتالیا برگزار می شود، 12 فیلم به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته اند.



از میان 12 فیلم راه یافته به جشنواره، دو فیلم داستانی "کاما" و "بارش بر دهان باز" ساخته عطا مجابی از سینماگران انجمن سینمای جوان قزوین با آثار خود به این جشنواره راه یافته اند.

برپایی همایش تحکیم بنیان خانواده

همایش تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق 26 اردیبهشت ماه در قزوین برپا خواهد شد.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین همایش" تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق" را با همکاری موسسه پژوهشی مطالعاتی آسایش روز برگزار می کند.

در این همایش حدادی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس برنامه رادیویی صدای مشاور به همراه زارعی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و نویسنده کتاب های" تو فرشته هستی و معجزه واقعی" سخنرانی خواهند کرد.

همایش تحکیم خانواده و کاهش طلاق از ساعت 16 تا 19 روز 26 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات قائم شهرداری منطقه دو برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای خانواده ها آزاد است.