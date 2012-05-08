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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

قناعت:

کمبود کارشناسان متخصص از ضعف های نظام ارتباطات است

کمبود کارشناسان متخصص از ضعف های نظام ارتباطات است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان کمبود کارشناسان متخصص در روابط‌عمومی‌ها را یکی از ضعف‌های نظام ارتباطات در سازمان‌ها قلمداد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر سه شنبه در دیدار با دبیر هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک تهران اظهار داشت: امروز مأموریت‌های روابط‌عمومی متفاوت از گذشته است و آنها برای انجام این مأموریت‌ها نیازمند استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید بوده و نباید به شیوه‌های سنتی بسنده کنند.

وی استفاده از قابلیت‌ها و توان تکنولوژی‌های نوین ارتباطی برای تحقق اهداف سازمانی خود را هنر یک روابط‌عمومی موفق دانست.

استاندار گلستان افزود: امروزه شتاب تولید و انتشار اطلاعات ناشی از عصر دیجیتال به حدی است که استفاده صرف از تکنیک‌های سنتی، فعالیت روابط‌عمومی‌ها را ناکارآمد می‌کند و روابط‌عمومی‌ها برای انتقال سریع، دقیق و صحیح اطلاعات و برقرار ارتباطی مؤثر با مخاطب باید به سمت استقرار نظام روابط‌عمومی الکترونیک در سازمان‌ها به عنوان یک نیاز اساسی حرکت کنند.

قناعت گفت: نحوه طراحی تشکیلات روابط‌عمومی در ایران بیانگر ناهمگونی در عناوین شغلی، واحدهای سازمانی و نحوه نگرش به فعالیت‌های روابط‌عمومی است و به همین دلیل نیز تدوین الگویی مشخص، استاندارد و ایده‌آل برای واحدهای روابط‌عمومی در سازمان‌ها ضروری است.
 
وی تأکید کرد: روابط‌عمومی‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان و استراتژیک سازمان نقش غیرقابل انکاری دارند اما روزمرگی و درگیری با کارهای عادی و جاری سازمان آنها را از این مسیر دور کرده است.
 
قناعت حرکت به سمت روابط‌عمومی الکترونیک و کنار گذاشتن روش‌های سنتی ناکارآمد را یکی از برنامه‌های جدی روابط‌عمومی‌های استان گلستان عنوان کرد.
 
وی ادامه داد: بر همین اساس، استانداری گلستان به آموزش مباحث مختلف روابط‌عمومی الکترونیک، دولت الکترونیک و مزایای ناشی از استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی به روابط‌عمومی‌ها و فراتر از آن به مدیران توجه دارد.
کد مطلب 1597153

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