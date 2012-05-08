کمبود کارشناسان متخصص از ضعف های نظام ارتباطات است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر سه شنبه در دیدار با دبیر هفتمین همایش روابطعمومی الکترونیک تهران اظهار داشت: امروز مأموریتهای روابطعمومی متفاوت از گذشته است و آنها برای انجام این مأموریتها نیازمند استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید بوده و نباید به شیوههای سنتی بسنده کنند.
وی استفاده از قابلیتها و توان تکنولوژیهای نوین ارتباطی برای تحقق اهداف سازمانی خود را هنر یک روابطعمومی موفق دانست.
استاندار گلستان افزود: امروزه شتاب تولید و انتشار اطلاعات ناشی از عصر دیجیتال به حدی است که استفاده صرف از تکنیکهای سنتی، فعالیت روابطعمومیها را ناکارآمد میکند و روابطعمومیها برای انتقال سریع، دقیق و صحیح اطلاعات و برقرار ارتباطی مؤثر با مخاطب باید به سمت استقرار نظام روابطعمومی الکترونیک در سازمانها به عنوان یک نیاز اساسی حرکت کنند.
قناعت گفت: نحوه طراحی تشکیلات روابطعمومی در ایران بیانگر ناهمگونی در عناوین شغلی، واحدهای سازمانی و نحوه نگرش به فعالیتهای روابطعمومی است و به همین دلیل نیز تدوین الگویی مشخص، استاندارد و ایدهآل برای واحدهای روابطعمومی در سازمانها ضروری است.
وی تأکید کرد: روابطعمومیها در برنامهریزیهای کلان و استراتژیک سازمان نقش غیرقابل انکاری دارند اما روزمرگی و درگیری با کارهای عادی و جاری سازمان آنها را از این مسیر دور کرده است.
قناعت حرکت به سمت روابطعمومی الکترونیک و کنار گذاشتن روشهای سنتی ناکارآمد را یکی از برنامههای جدی روابطعمومیهای استان گلستان عنوان کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، استانداری گلستان به آموزش مباحث مختلف روابطعمومی الکترونیک، دولت الکترونیک و مزایای ناشی از استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی به روابطعمومیها و فراتر از آن به مدیران توجه دارد.
نظر شما