به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تکواندو نوجوانان پسر توسط سیدعباس علی نژاد(مدال نقره)، میثم ابراهیمی(نقره)، مهدی رفیعی(نقره)، پوریا عرفانیان (طلا) و عارف فرشادمهر(طلا) توانست بعد از کره جنوبی عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در تیم ملی نوجوانان دختر نیز فاطمه شعبان نیا(وزن اول) توانست با غلبه بر تمامی حریفان به مدال طلا دست پیدا کند و همچنین رکسانا کوزلی زاده (وزن سوم) به مدال برنز رضایت داد. آتوسا زهرابی(وزن چهارم) هم توانست به مدال برنز مسابقات دست پیدا کند. تیم ملی بانوان با کسب یک مدال طلا و 2 برنز به کار خود پایان داد.

