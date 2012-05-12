  1. جامعه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۵:۵۲

یزدی‌خواه به مهر خبرداد:

تک نوبته شدن تمام دبیرستانهای تهران/ هوشمند سازی مدارس تا دو سال آینده

تک نوبته شدن تمام دبیرستانهای تهران/ هوشمند سازی مدارس تا دو سال آینده

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از هوشمندسازی تمامی مدارس شهر تهران تا دو سال آینده و همچنین تک نوبته شدن تمام مدارس در مقطع متوسطه خبر داد.

سید علی یزدی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از 1500 مدرسه شهر تهران از مجموع 14 هزار و 800 مدرسه، هوشمند سازی شده است و تا دو سال آینده تمامی مدارس شهر تهران هوشمند سازی می شود.

وی درباره نحوه هوشمندسازی مدارس و ارائه تعریفی از مدارس هوشمند، افزود: در مدارس هوشمند، سیستم های رایانه ای، پرده هوشمند و ویدئو پروژکتور راه اندازی شده است، ضمن آنکه محتوای کتب نیز به صورت الکترونیکی در اختیار دانش آموز و معلم قرار می گیرد تا معلم به صورت الکترونیکی آموزشهای لازم و موثر را به دانش آموز دهد.

به گفته یزدی خواه، آموزش الکترونیکی به دانش آموزان موجب یادگیری پایدار و جذاب دانش آموز می شود و این موضوع قطعاً کمک شایانی به رشد علمی دانش آموزان می کند.

دبیرستانهای تهران تک نوبته شد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره تک نوبته شدن مدارس شهر تهران نیز توضیح داد: تا سال گذشته 6 دبیرستان تهران دو نوبته بود که با برنامه ریزیهای انجام شده برای سال تحصیلی جدید تمامی دبیرستانها تک نوبته می شود.

وی ادامه داد: همچنین 50 درصد مدارس راهنمایی و دبستان نیز برای سال تحصیلی جدید تک نوبته می شوند اما برای تک نوبته شدن مدارس شهر تهران در همه مقاطع نیازمند توسعه فضاهای آموزشی هستیم.

کد مطلب 1597162

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