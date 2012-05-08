برگزاری همایش ملی داستان پژوهی در تویسرکان/ارسال30 اثر به جشنواره نمایشنامه خوانی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی "خانواده اسلامی، دانشگاه اسلامی" 21 و 22 اردیبهشت ماه سال جاری به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، هفت موضوع پیرامون خانواده شامل خلوص، اقتدار، نجابت، محبت، امنیت، درایت و هدایت در برگزاری همایش مدنظر است.

همچنین سه تئاتر با محتوای خانواده موفق و سالم و چالش ها و مشکلات پیش روی آن در همایش ملی "خانواده اسلامی، دانشگاه اسلامی" اجرا می شود.

400 برنامه در هفته زن در همدان برگزار می شود

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان گفت: هم زمان در هفته زن بیش از 400 برنامه محوری در نقاط مختلف استان همدان برگزار می شود.

پروانه رضا قلی زاده افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی زنان، جشن میلاد کوثر، جشنواره فاطمی، مسابقات ورزشی زنان شاغل، همایش مربیان طرح رحمت و تجلیل از بانوان موفق و برتر در شهرستان های استان از مهمترین این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: همایش تقدیر از زنان سرپرست خانوار، غبارروبی گلزار مادران شهدا، برگزاری اردوهای تفریحی و تجلیل از بانوان شاغل ادارات از دیگر برنامه های این استان به مناسبت هفته زن است.

هفت فعال حوزه مطالعاتی همدان به همایش ملی شهید مطهری اعزام شدند

هفت فعال حوزه مطالعاتی شهید مطهری از سازمان های مردم نهاد همدان به همایش ملی اندیشه های ناب شهید مطهری اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، این فعالان بیستم ماه جاری در نخستین گردهمایی فعالان مطهر با عنوان اندیشه ناب شرکت می کنند.

در حاشیه این گردهمایی نیز کتاب ها و آثار شهید مطهری در قالب یک نمایشگاه در اختیارعلاقه مندان قرار می گیرد.

این همایش سراسری با حضور 300 نفر از افرادی که اندیشه ها وآثار شهید مطهری را دنبال می کنند در روزهای 20 و 21 ماه جاری در تالار کنفرانس هتل "هما" شیراز برگزار می شود.

همایش ملی داستان پژوهی در تویسرکان برگزار می شود

رئیس همایش ملی داستان پژوهی گفت: همایش ملی داستان پژوهی 9 و 10 خردادماه در دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان برگزار می شود.

محمود حکم آبادی افزود: این همایش با محورهای "بررسی جریان های داستان نویسی پس از انقلاب اسلامی"، "سبک های زبانی در داستان نویسی ایران" و "نوآوری های هنری در داستان های مدرن فارسی" برگزار می شود.

وی سیر تحولات نوین داستان نویسی در کشورهای فارسی زبان و داستان های ساختار و محتوا را از دیگر محورهای این همایش دانست و اضافه کرد: تاکنون 160 مقاله به دبیرخانه جشنواره در دانشگاه آزاد تویسرکان ارسال شده است.

گروه موسیقی فاخته در همدان روی صحنه می رود

مسئول روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: گروه موسیقی فاخته در این شهر روی صحنه می رود.

حبیب شهنوازیان افزود: هفتمین کنسرت موسیقی ایرانی گروه آوای فاخته به سرپرستی و آهنگسازی رضا عباسی در همدان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این کنسرت در روزهای 20 تا 22 اردیبهشت ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان برپا است.

وی اظهار داشت: خواننده حاضر در این کنسرت جعفر شریفی نژاد است و 18 نوازنده با سازهای نی، تنبک، دف، بم تار، سنتور، فلوت، ویلن و پیانو گروه را همراهی می کنند.

46 هزار نفر در استان همدان به دیدن نمایش رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: سال گذشته 72 عنوان نمایش با 46 هزار تماشاگر در استان اجرا شد.

خسرو بیات اضافه کرد: در سال گذشته 600 نوبت نمایش در استان همدان اجرا شد.

بیات افزود: در این مدت 16 مورد حضور در جشنواره های سراسری توسط هنرمندان نمایشی استان همدان ثبت شد.

بیات با بیان اینکه اتاق فکر هنرمندان، زیربنای تمام برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد استان است، افزود: هنرمندان تئاتر به عنوان افراد نخبه با اجرای نمایش افکار را متحول می کنند.

30 اثر به جشنواره نمایشنامه خوانی همدان ارسال شد

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: تاکنون 30 اثر به دومین جشنواره نمایشنامه خوانی استان همدان رسیده است.

هادی فیض منش افزود: علاقمندان برای ارسال درخواست و معرفی متون نمایشی تا 20 اردیبهشت ماه فرصت دارند.

فیض منش بیان کرد: آثار بهرام بیضایی، مرحوم اکبر رادی، انتوان چخوف و برتولت برشت به دلیل استحکام نمایشنامه ها، معرفی آثار مهم به هنرمندان نمایشی استان و برخورداری از جنبه آموزشی در این جشنواره خوانش می شود.

وی گفت: نحوه درست خواندن نمایشنامه، قدرت بیان و قدرت انتقال درست مفاهیم و احساس نمایشنامه و شخصیت ها بدون استفاده از نور، صدا، دکور، موسیقی و طراحی صحنه در فرآیند داوری و انتخاب مد نظر قرار می گیرد.

برگزیدگان دومین جشنواره نمایشنامه خوانی استان، همزمان با برگزاری مراسم اردیبهشت تئاتر همدان در روز 28 اردیبهشت ماه سال جاری معرفی می شوند.