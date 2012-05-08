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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

تقی پور:

استانداران حامی توسعه روابط عمومی الکترونیک تقدیر می شوند

استانداران حامی توسعه روابط عمومی الکترونیک تقدیر می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک گفت: استانداران گلستان و خراسان شمالی به عنوان مدیران حامی توسعه روابط عمومی الکترونیک تقدیر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس تقی پور ظهر سه شنبه در دیدار با استان گلستان نیز از حمایت‌های استانداری گلستان از فعالیت‌های ارتباطی و توسعه دانش روابط‌عمومی الکترونیک در سطح ادارات و سازمان‌های این استان تشکر کرد.

وی بر آمادگی دبیرخانه دائمی همایش روابط‌عمومی الکترونیک برای کمک در توسعه نطام اجرایی استقرار روابط‌عمومی الکترونیک در استان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک از تلاش‌ها و حمایت‌های استانداران گلستان و خراسان شمالی به عنوان مدیران حامی توسعه روابط‌عمومی الکترونیک تقدیر خواهد شد.

هفتمین همایش روابط‌عمومی الکترونیک روز 25 اردیبهشت‌ماه 1391 با حضور اساتید، مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.
کد مطلب 1597173

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