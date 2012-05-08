به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر افزود: چهار دیدار حساس در هفته پایانی لیگ برتر داریم که کمیته داوران بهترین داوران را برای آنها انتخاب خواهد کرد. البته برای دیدارهای حساس، ناظر داوری ویژه هم خواهیم گذاشت.

عسگری با ابراز خرسندی از اینکه در قضاوت دیدارهای حساس هفته سی و سوم لیگ برتر مشکل خاصی در داوری وجود نداشته است، ادامه داد: پیش بینی می‌کنم داوران در هفته آخر هم به خوبی قضاوت کنند اما به هر جهت فوتبال است وغیرقابل پیش بینی. کمیته داوران امیدوار است که داوران در هفته پایانی به خوبی قضاوت کنند.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال که با سایت این فدراسیون گفتگو می‌کرد، در پایان اسامی داوران قضاوت کننده دیدار گهر زاگرس دورود و ایرانجوان بوشهر را که فردا ساعت 16 در ورزشگاه شهرداری بروجرد به این ترتیب اعلام کرد که علیرضا فغانی داور وسط، حسن کامرانی‌فر و بابک داوری کمک داوران و داور چهارم تورج حق وردی خواهد بود. ناظر داوری این دیدار هم غلامرضا بهروان است.