فولاد و پرسپولیس در بیستمین رویارویی/ اهوازیها به دنبال هفتمین برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فولاد و پرسپولیس عصر جمعه بیست و دوم اردیبهشت در آخرین هفته از رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم می روند تا بیستمین رویارویی خود در تاریخ این رقابتها را به نمایش بگذارند.

این دو تیم تاکنون در 19مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن شش برد برای فولاد خوزستان، هفت برد برای پرسپولیس و شش تساوی بوده است.



در مجموع این دیدارها، فولادی ها 22 بار موفق به گشودن دروازه پرسپولیس شده اند و در مقابل 23 مرتبه هم دروازه خود را گشوده شده دیده اند. هر یک از دو تیم تاکنون دوبار در زمین حریف به برتری رسیده اند و به عبارت دیگر، سابقه دو شکست خانگی برابر یکدیگر را در کارنامه دارند.



آخرین بار این دو تیم در دیدار رفت فصل جاری در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که حاصل آن تساوی یک بر یک بود. از مجموع 10 مسابقه ای که این دو تیم تاکنون در تهران برگزار کرده اند، فولادی ها دو بار میزبان خود را شکست داده، سه بار با آنها به تساوی رسیده اند و در پنج بازی نیز تن به شکست داده اند.



در 9 مسابقه برگزار شده در اهواز نیز فولادیها چهار بار موفق به شکست قرمزپوشان پایتخت شده اند، سه بار در مقابل این تیم به تساوی رسیده اند و دو شکست نیز در سابقه خود دارند.



نتایج کامل دیدارهای مستقیم دو تیم در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور به شرح زیر است:



لیگ برتر یازدهم:

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک - فولاد خوزستان یک



لیگ برتر دهم:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک - پرسپولیس تهران یک

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 3 - فولاد خوزستان یک



لیگ برتر نهم:

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر – پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر هشتم:

بازی رفت: فولاد خوزستان 3 – پرسپولیس تهران 2

بازی برگشت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان صفر



لیگ برتر هفتم:

فولاد خوزستان در این فصل ، در لیگ دسته اول به میدان می رفت.



لیگ برتر ششم:

بازی رفت: فولاد خوزستان صفر - پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 2 – فولاد خوزستان یک



لیگ برتر پنجم:

بازی رفت: فولاد خوزستان یک – پرسپولیس تهران صفر

بازی برگشت: پرسپولیس تهران 2 – فولاد خوزستان 3



لیگ برتر چهارم:

بازی رفت: فولاد خوزستان 3 – پرسپولیس تهران یک

بازی برگشت: پرسپولیس تهران صفر - فولاد خوزستان 2



لیگ برتر سوم:

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک - فولاد خوزستان صفر

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک - پرسپولیس تهران صفر



لیگ برتر دوم:

بازی رفت: پرسپولیس تهران 3- فولاد خوزستان 3

بازی برگشت: فولاد خوزستان صفر - پرسپولیس تهران 2



لیگ برتر اول:

بازی رفت: پرسپولیس تهران یک – فولاد خوزستان یک

بازی برگشت: فولاد خوزستان یک – پرسپولیس تهران 2