به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه هفته گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی رضا قائمی نیا رئیس پژوهشکده حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر بیژن عبدالکریمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فردا شب 20 اردیبهشت ماه در «برنامه زاویه: مجله علوم انسانی» به بحث بررسی اندیشه های شهید مطهری درخصوص «امکان فهم فلسفی از دین» در ضمن بررسی اندیشه های شهید مطهری می پردازند.

در برنامه قبلی، کارشناسان از دو منظر کاملا متفاوت به بحث در خصوص فهم فلسفی از دین در نگاه شهید مطهری پرداختند. در این نشست قائمی نیا موضوع برنامه یعنی پروژه عقلانی سازی دین شهید مطهری را زیر سؤال برد و طی سخنانش گفت: دین دارای عقلانیت هست و این گونه نیست که اندیشمندی بخواهد دین را عقلانی بکند. عقلانی سازی یعنی عقلانی کردن و این تعبیر درستی نیست.

قائمی نیا افزود: استفاده از یک دستگاه فلسفی خاص یکی از ویژگی های تبیین فلسفی از دین است. دین برای خود عقلانیتی دارد، ما با چارچوب فلسفی تلاش می کنیم آن عقلانیت را کشف کنیم. عقلی که شهید مطهری براساس آن از دین دفاع می کند عقل یونانی نیست، این عقل از لحاظ مبدأ یونانی است اما این عقل از فیلترهایی اسلامی چون فارابی، ابن سینا، ملاصدرا گذشته است.

وی اظهار داشت: شهید مطهری صدرایی است اما در عین حال شهید مطهری از صدرا هم فراتر می رود و به یک نوع عقلانیت جدید می رسد، چون شهید مطهری از علوم جدیدی چون جامعه شناسی، روانشناسی و انسان شناسی استفاده می کند.

در ادامه عبدالکریمی گفت: کارهایی نظیر تبدیل حسینیه به دانشگاه، ارتباط با گروه‌‌ها و اندیشه های مختلف، احترام قائل شدن برای علوم انسانی و آزاداندیشی ازجمله ویژگی های مثبت و قابل احترام در اندیشه شهید مطهری است اما سطح دوم مطهری، سطح نظری فلسفی است که من به آن انتقاد دارم.

این سومین برنامه زاویه در سال جدید است که بر روی آنتن می رود، موضوع نخستین برنامه «زاویه» در سال جدید بررسی بومی‌سازی و تحول علوم سیاسی و میزان کاربرد آن در ایران بود که با حضور دکتر احمد نقیب‌زاده عضو هئیت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد جهان ‌بزرگی مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش مهر، برنامه "زاویه" کاری از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار و به تهیه کنندگی علی رضا حائری است که شبهای چهارشنبه‌ها از ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.