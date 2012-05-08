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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

نهاوندی پور:

دو هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در زنجان شناسایی شد

دو هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در زنجان شناسایی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی تاکنون دو هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی در استان زنجان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نهاوندی پور ظهر سه شنبه در جمع مدیران استان با اشاره به برگزاری همایش طرح توسعه بخش کشاورزی برای کارکنان و فارغ التحصیلان بیکار گفت: در راستای اجرای این طرح اطلاع رسانی از طریق رسانه ملی و مطبوعات انجام شده است.
 
وی تسهیلات و توسعه کشاورزی را برای اشتغالزایی و اجرای طرح های جدید در این بخش دانست و گفت: این تسهیلات برای رفع مشکلات موجود در حوزه کشاورزی نیست.
  
نهاوندی پور میزان حداقل تسهیلات پرداختی به متقاضیان به ازای هر نفر اشتغال را 300 میلیون ریال دانست و افزود: فارغ التحصیلان کشاورزی و فرزندان کشاورزان در اولویت تخصیص این منابع قرار دارند. 
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، افزود:  در هرشهرستان اراضی مناسب برای احداث یک مجتمع تولیدی کشاورزی و تخصیص آب شناسایی شده است.
 
نهاوندی پور، به ارائه تسهیلات به صاحبان طرح های کشاورزی اشاره کرد و گفت: فارغ التحصیلان کشاورزی جزء اولویت ها هستند.
 
وی ادامه داد: این میزان تسهیلات متناسب با اهمیت طرح های ارائه شده قابلیت افزایش دارند.
 
نهاوندی پور، اختیار واگذاری اراضی کشاورزی به مشمولان طرح ها را در دست فرمانداران دانست و افزود: تمامی اختیار تخصیص اعتبار به متقاضیان به صورت مستقیم به فرمانداران تفویض شده است.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با تاکید بر اینکه نباید در واگذاری اراضی حریم گاوداری ها و مرغداری ها شکسسته شود، گفت: این استان تنها استانی است که تا زمان حاضر حریم این مناطق را حفظ کرده و این وضعیت همچنان باید با بکار بردن دقت کافی حفظ شود.
 
نهاوندی پور با بیان اینکه طرح های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که قابلیت اشتغالزایی برای تعداد بیشتری از افراد دارند، در ستاد سرمایه گذاری بررسی می شوند ادامه داد: توسعه کشاورزی فقط به بررسی طرح های دارای متقاضیانی با سهمی مشترک در طرح ها می پردازد.
 
وی با اشاره به اطلاع رسانی سریع برای استفاده از ظرفیت های استان برای جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: برنامه ریزی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، استفاده از ظرفیت شرکت های خدمات توسعه کشاورزی، نصب کنتورهای هوشمند و برقی کردن چاه ها توسط شرکت آب منطقه ای از فعالیت های این نهاد در استان است.
کد مطلب 1597198

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