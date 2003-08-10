رئيس موسسه معارف اسلامي امام رضا (ع ) :كتابهاي ديني هر عصر بايد مطابق تكنيكهاي همان زمان منتشر شود

حجه الاسلام محمد عبداللهيان رئيس موسسه معارف امام رضا (ع) در گفتگو با خبرنگار فرهنگي " مهر" با بيان اين مطلب افزود : معيارهايي براي متناسب سازي فرهنگ ديني و كتابهاي ديني و مذهبي در هر عصري وجود دارد كه خاص كشور ما و فرهنگ ما يا زمان ما نيست و در هر زماني وجود داشته ، اين معيارها براي همسان سازي مفاهيم اين كتابها با فرهنگ ، زبان و ادبيات زمانه شكل گرفته تا كتابها باتكنيك هاي روز ارائه شود .

وي در ادامه افزود : منظور از تكنيك هر نوع تكنيكي است، از تكنيك هاي زباني گرفته تا هنري ، زيرا در هر زمان هنر خاصي مورد توجه قرار مي گيرد و تكنيكها در ادبيات ، زبان وصفحه آرايي مرتب در حال تغيير است ، پس بايد با زمان پيش رفت و براي اينكه دين در حاشيه قرار نگيرد و مناسب با زمان عرضه شود بايد اين متناسب سازي ها انجام شود .

حجه الاسلام عبداللهيان در ادامه افزود : محتواي كتابها نيز بايد مطابق فهم مردم همان زمان باشد ، تا مردم عامه درك فهم آن را داشته باشند ، اما متاسفانه در زمان ما اين متناسب سازيها انجام نمي شود و كتابهاي مذهبي به روز نيست حتي كتابهاي چاپ جديد نيز از تكنيك هاي روز بهره اي نبرده اند ، در حالي كه در كنار هر مولفي يك متخصص نيز بايد باشد تا قبل از انتشار مطالب را تدوين كند .

وي گفت : متاسفانه ديدگاه ما نسبت به كتاب ديني يك ديدگاه سنتي است و در اين زمينه از زمان عقب افتاديم ، لذا در جلب مخاطب نيزنا موفق بوديم ، هنوز كتابهاي ما با همان زبان و ادبيات چند صد سال پيش و همان صفحه آرايي ارائه مي شود ، دربسياري از مواقع خواننده حتي نمي تواند لغات كتاب را بدرستي بخواند چه رسد به اينكه مفاهيم آن را درك كند ، هيچ هنري درطراحي جلد به كار نمي رود ، لااقل تا اندازه اي كه در نگاه اول نظر مخاطب را جلب كند و اينها همه مانع از اين مي شود تا نسل حاضر با كتاب مذهبي ارتباط برقرار كند .

رئيس موسسه معارف امام رضا (ع) در ادامه با بيان اينكه براي ارائه و چاپ كتب ديني بايد تصميم جدي گرفت گفت : تمام علما ء و مؤلفين بايد در اين زمينه دست به دست يكديگر داده و كتاب ديني را از اين بحران نجات دهند ، نسل پرسشگر و كنجكاو رودر روي ماست او تشنه دانستن است و اين ما هستيم كه بايد اين دريچه را بروي او باز كنيم و كتاب ديني را آنگونه كه شايسته و بايسته است با استفاده از هنرهاي امروزي در اختيار اوقرار دهيم .