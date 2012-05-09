"چک" راست گفتار در 35 سینما نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که پخش ان برعهده هدایت فیلم است، از امروز در سینماهای آفریقا، آزادی، پارس، اریکه ایرانیان، ملت، راگا، زندگی، کیان، شکوفه، ماندانا، جوان، ایران، کارون، تماشا، فلسطین، عصرجدید، پایتخت، مرکزی، اشراق، حافظ، جی، پیوند و قلهک روی پرده می رود.

همچنین به طور همزمان در شهرهای شیراز، اصفهان، رشت، اراک، قزوین، یزد، کرج، اسلامشهر و کرمان نیز اکران عمومی خواهد شد. "چک" در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر روی پرده رفت.

داستان فیلم "چک" درباره مرد جوانی است که برای رسیدن به اهداف رویایی دست به ریسک بزرگی می‌زند. در این فیلم شاهرخ استخری، همایون ارشادی، حسن شکوهی، فرهاد آئیش، جمشید مشایخی و…بازی کردند.

کاظم راست‌گفتار فیلم‌های "زنان ونوسی، مردان مریخی"، "عروس خوشقدم"، "نقاب"، "پسر تهرونی"را ساخته است. وی هم اکنون مشغول پیش تولید مجموعه تلویزیونی "خوابگاه" است که کاری در ارتباط با جوانان به شمار می رود.