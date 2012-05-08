به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد رئیس جمهور ظهر امروز سهشنبه 19 اردیبهشت در حالی برای مراسم بزرگداشت روز ملی اسناد و میراث مکتوب به کتابخانه ملی آمد که حدود 2 ساعت حاضران را در انتظار خود گذاشته بود.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، قرار بود همایش ملی «آرشیو برای همه» ساعت 10 صبح با حضور رئیس جمهور رسماً گشایش یابد که این اتفاق نیفتاد. این در حالی بود که در کنداکتور تنظیم شده، احمدینژاد آخرین سخنران همایش بود.
رئیس جمهور سرانجام ساعت 11:40 دقیقه وارد ساختمان کتابخانه ملی شد اما باز هم برنامه شروع نشد چون ظاهراً ترجیح مسئولان همایش این بود که اول رئیس جمهور تالار رقمی و نمایشگاه مجازی خلیج فارس را افتتاح کند و بعد وارد سالن شود! البته هیچ توضیحی هم برای این تاخیر طولانی داده نشد.
جدایی بقایی از احمدینژاد!
پس از گذشت 40 دقیقه دیگر، رئیس جمهور شانه به شانه حمید بقایی معاون اجرایی خود و به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز میزبان برنامه یعنی رئیس کتابخانه ملی ایران، وارد سالن همایشهای کتابخانه ملی شد.
بقایی البته به هنگام ورود به سالن از احمدینژاد جدا شد و رفت چند صندلی آن طرفتر نشست ولی فرصت کوتاه همراهی او با رئیس جمهور را، عکاسان از دست ندادند.
حضور فیروز کریمی در مراسم بزرگداشت روز ملی اسناد، توجه خبرنگاران و عکاسان را به خود جلب کرده بود. دلیل حضور این چهره همیشه خبرساز فوتبال ایران در چنین مراسمی برای بسیاری از حاضران هم جالب و البته مبهم بود.
احمدینژاد که در این مراسم از سند فرمان خودش مبنی بر فک پلمپ و آغاز به کار مجدد مراکز هستهای ایران هم رونمایی کرد، فرصت را مغتنم شمرد و گوشه کنایههایی هم به کارنامه دولتهای قبل از خود در موضوع هستهای زد. آنجا که گفت: «من پیش از اینکه به عنوان خدمتگزار ملت انتخاب شوم، میدیدم که ملت با همه وجود از تحمیل اراده دشمنان و شیاطین در این زمینه به خود، ناراحت است. به همین خاطر بود که همان زمان (مبارزات انتخاباتی) وعده کردم اگر ملت من را برگزینند حتماً فعالیتهای هستهای را آغاز میکنیم».
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