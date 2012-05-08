حسین توکلی- مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آخرین مهلت ثبت نام، برای دریافت مدارک ثبت نام و ورود به سایت سازمان سنجش، ساعت 24 روز سه شنبه 19 اردیبهشت بود که این فرصت تمدید شد.

وی افزود: افرادی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکرده اند می توانند با توجه به اطلاعیه ثبت نام که بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.samjesh.org قرار دارد، اقدام کنند.

آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دوره‌های ترمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی سال 1391 روز جمعه 30 تیر ماه برگزار می شود و پذیرش در 136 رشته، 1125 کد رشته محل در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر صورت می گیرد.