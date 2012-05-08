مامور قلابی اداره برق طعمه هایش را سرکیسه می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال 90 گزارشی از سوی حراست اداره برق منظقه جنوب شرق تهران در خصوص "جعل و سوء استفاده از عنوان مامور اداره برق" ، در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

گزارش حکایت از آن داشت که فردی با معرفی خود به عنوان مامور اداره برق به در منازل برخی شهروندان در مناطق جنوب شرق تهران مراجعه و به بهانه عدم پرداخت صورت حساب برق مصرفی ، شهروندان را تهدید به قطع برق کرده است .او پس از جلب اعتماد شهروندان و با طرح این ادعا که می تواند با انجام سریع امور اداری و مالی مرتبط با مشترکین مانع از قطع شدن برق آنها شود ، مبالغی را از آنها اخذ و پس از آن متواری شده است .

با توجه به شیوه و شگرد متهم در کلاهبرداری از مشترکین اداره برق ، کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بهره گیری از اطلاعات موجود در سوابق مشابه موجود در سال های گذشته ، موفق به شناسایی تعدادی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل عنوان "مامور اداره برق" شدند .

همزمان با انجام تحقیقات در خصوص شناسایی متهم ، کارآگاهان با دعوت از مالباختگان ـ برای انجام چهره نگاری و مشاهده تصاویر مجرمان سابقه دار ـ‌ موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل عنوان مامور اداره برق به نام امیر 28 ساله شدند که پیش از این نیز به اتهام جعل عنوان مأمور اداره برق دستگیر و روانه زندان شده بود .

با شناسایی هویت متهم تحت تعقیب ، کارآگاهان پایگاه ششم با بهره گیری از اطلاعات موجود در سوابق امیر ، با شناسایی محل های سکونت وی در مناطق اسلامشهر و مهرآباد جنوبی به تحقیق در این مناطق پرداخته و اطلاع پیدا کردند که امیر دیگر در این مناطق سکونت ندارد .

با توجه به شیوه و شگرد "امیر . ت" در انجام کلاهبرداری ها که به همراه مالباختگان به ادارات برق سطح شهر تهران مراجعه و پس از دریافت وجه نقد از آنها در فرصتی مناسب متواری می شد ، کارآگاهان با همکاری عوامل حراست اداره برق تهران آموزش کلیه کارکنان ادارات برق تهران را در دستور کار قرار داده و همچنین تصویر متهم در اختیار کلیه این ادارت قرار داده شد .

سرانجام کارکنان اداره برق فردوسی چهارم اردیبهشت موفق به شناسایی متهم شدند که بلافاصله موضوع به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع داده می شود و متهم دستگیر شد .

با دستگیری متهم و انتقال وی به پایگاه ششم ، صراحتا به جعل عنوان مأمور اداره برق و اخذ پول از برخی مشترکان برق اعتراف کرد که با دعوت از تعدادی از مالباختگان ، متهم از سوی این افراد مورد شناسایی قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی - رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر به شناسایی دهها مالباخته در این پرونده اشاره کرد و گفت : متهم در اعترافات خود به دهها فقره کلاهبرداری و جعل عنوان مأمور اداره برق اعتراف کرده که تا به این لحظه تعداد 20 مالباخته موفق به شناسایی متهم شده اند .

وی در پایان این خبر با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم افزود : با توجه به احتمال افزایش تعداد مالباختگان و همچنین ارتکاب دیگر جرایم ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوی دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 14 تهران صادر شده است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که موفق به شناسایی متهم شده اند دعوت می شود تا برای طرح شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان پیروزی ـ میدان نبرد ـ خیابان نبرد شمالی ـ کوچه شهید بیدی مراجعه کنند. همچنین از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی متهم شده و اطلاعاتی در این خصوص دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را ازطریق شماره تماس 21867966 در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .