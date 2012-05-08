  1. بین الملل
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

استقبال حماس از اولاند

رئیس جمهور جدید فرانسه حامی ملت فلسطین باشد

رئیس جمهور جدید فرانسه حامی ملت فلسطین باشد

جنبش حماس از نتایج انتخابات فرانسه استقبال کرد و از رئیس جمهور جدید این کشور خواست که حامی حقوق ملت فلسطین باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش حماس از پیروزی فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه استقبال کرد و از وی خواست که قضیه فلسطین را در راس اولویت های این کشور قرار دهد.

"فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس در این رابطه اظهار داشت: حماس به حق ملت ها در انتخاب نامزدهای مورد علاقه خود احترام می گذارد و متقابلا باید به حق ملت فلسطین در روند دمکراسی و انتخاب نمایندگان منتخب مردم احترام گذاشت.

وی در ادامه دخالت های بین المللی در امور داخلی فلسطین و شروط ظالمانه کمیته 4 جانبه که همچون مانعی بر سر راه دمکراسی در فلسطین محسوب می شوند را محکوم کرد.

برهوم همچنین از اولاند خواست که با قضیه فلسطین به گونه ای تعامل داشته باشد که حقوق فلسطینی ها نقض نشود و به محاصره چندین ساله نوارغزه پایان داده شود.

گفتنی است در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اولاند نامزد حزب سوسیالیست توانست بر رقیب خود "نیکلا سارکوزی" پیروز شود.

کد مطلب 1597215

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