پیوست فرهنگی از تخریب فرهنگ جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر سه شنبه در نشست فرمانداری آق قلا افزود: یکی از مهم‌ترین مواردی که باید در لزوم پیوست فرهنگی در شهرستان ها باید در نظر گرفته شود، حمایت در بخش فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات گلستان گفت: این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که از طریق توجه ویژه می‌توان دستاوردهای زیادی کسب کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه نقش سازنده پیوست فرهنگی در همه فعالیت ها و طرح ها بر همگان روشن است، گفت: تاثیر اعتقادات و گرایشات درونی افراد برهمه رفتارها و تصمیمات آنها در تمام عرصه ها و بخش ها و تاثیر پذیری افراد از محیط در فعالیت های مختلف نقش این پیوست را بیش از بیش آشکار می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان مهمترین دستگاه متولی امور فرهنگی دینی می تواند در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری نقش بسیار مهمی ایفا کند.

وی در ادامه از زحمات فرماندار در تعامل فرهنگی با این اداره در شهرستان آق قلا قدردانی کرد.