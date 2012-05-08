  1. بین الملل
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

پاسخ منفی دهلی به واشنگتن/

هند با درخواست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران مخالفت کرد

هند با درخواست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران مخالفت کرد

با وجود فشارهای آمریکا به هند برای کاهش مناسبات با ایران که در جریان سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به هند اوج گرفت، وزیر خارجه هند از ایران به عنوان یک کشور مهم برای تامین نیازهای اقتصادی دهلی نو نام برد و تلویحا مخالفت دهلی نو با درخواست واشنگتن را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "اس. ام. کریشنا" وزیر خارجه هند در دیدار امروز سه شنبه با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود در دهلی نو گفت: ایران همچنان یک کشور کلیدی در تامین انرژی ما باقی می ماند.

وی با اشاره به مذاکرات پیش روی گروه کشورهای 1+5 با ایران خواستار شفاف سازی در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای این کشور شد.
 
وزیر خارجه آمریکا نیز با طرح این ادعا که فشارهای اقتصادی از جمله عوامل بازگشت ایران به مذاکرات هسته ای است، بر لزوم تداوم این فشارها تا دستیابی به نتیجه مطلوب تاکید کرد. کلینتون همچنین از طرف هندی خواست با کاهش خرید نفت خود از ایران، واشنگتن را در عملی کردن تحریمهای اقتصادی یاری کند.
 
دولت آمریکا تهدید کرده در صورت همراهی نکردن هند با این طرح، تحریمهای خود را شامل این کشور نیز می کند. گفتنی است هند در حال حاضر 9 درصد نیاز به نفت خود را از ایران وارد می کند.
کد مطلب 1597227

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