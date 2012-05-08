هند با درخواست آمریکا مبنی بر تحریم نفتی ایران مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "اس. ام. کریشنا" وزیر خارجه هند در دیدار امروز سه شنبه با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود در دهلی نو گفت: ایران همچنان یک کشور کلیدی در تامین انرژی ما باقی می ماند.

وی با اشاره به مذاکرات پیش روی گروه کشورهای 1+5 با ایران خواستار شفاف سازی در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای این کشور شد.

وزیر خارجه آمریکا نیز با طرح این ادعا که فشارهای اقتصادی از جمله عوامل بازگشت ایران به مذاکرات هسته ای است، بر لزوم تداوم این فشارها تا دستیابی به نتیجه مطلوب تاکید کرد. کلینتون همچنین از طرف هندی خواست با کاهش خرید نفت خود از ایران، واشنگتن را در عملی کردن تحریمهای اقتصادی یاری کند.

دولت آمریکا تهدید کرده در صورت همراهی نکردن هند با این طرح، تحریمهای خود را شامل این کشور نیز می کند. گفتنی است هند در حال حاضر 9 درصد نیاز به نفت خود را از ایران وارد می کند.