به گزارش خبرنگار مهر؛ 22 آذر سال گذشته زن جوانی با مراجعه به کلانتری 129 جامی به ماموران اعلام کرد که کیف همراهش ، حاوی مقادیری وجه نقد و همچنین عابربانک حاوی رمز ، توسط سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور ذکیپور ، بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 11 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

24 آذر سال گذشته دو جوان برای خرید گوشی های تلفن همراه جدید و گران قیمت به یک مغازه فروش تلفن همراه مراجعه و پس از انتخاب گوشی تلفن همراه مورد نظر ، عابر بانک متعلق به شخص دیگری را به صاحب مغازه ارائه کردند. صاحب مغازه با مشاهده هویت درج شده متعلق به یک زن بر روی کارت عابر بانک ، از تحویل دادن گوشی تلفن همراه خودداری کرده و یکی از جوان ها مدعی می شود که کارت عابر بانک متعلق به یکی از بستگان نزدیک وی می باشد . همزمان ، مالک مغازه با مشاهده ماموران گشت پیاده کلانتری 129 جامی موضوع را به ماموران اطلاع داد که یکی از دو جوان از محل متواری اما نفر دوم به نام پدرام توسط ماموران دستگیر شد .

با انتقال پدرام 19 ساله به کلانتری او به ناچار لب به اعتراف گشوده و به سرقت کارت عابر بانک اعتراف کرد.

در ادامه پدرام در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که با حضور مالباخته ، پدرام به عنوان یکی از سارقان کیف قاپ مورد شناسایی قرار گرفت .

با توجه به دلایل و مدارک غیر قابل انکار ، پدرام علاوه بر اعتراف به دهها فقره سرقت و کیف قاپی در خیابان های مناطق مرکزی سطح شهر تهران بویژه در نواب ، جمهوری ، کارگر ، ولی عصر و ... ، دیگر متهم پرونده و همدست خود به هویت کیانوش را نیز معرفی کرد.

با شناسایی محل سکونت کیانوش در منطقه تهران نو کارآگاهان دریافتند پس از دستگیری پدرام ، همدست وی از محل سکونت خود متواری شده است . با گذشت بیش از چهار ماه از دستگیری پدرام ، کیانوش نیز در مورخه 15 اردیبهشت دستگیر و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .

سرهنگ کارآگاه میرزکی- رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ – با اعلام این خبر گفت : دو متهم پرونده ، پس از آشنایی با یکدیگر در قهوه خانه ای واقع در میدان امام حسین (ع) ، بنا به اعترافاتشان ابتدا تنها به منظور تفریح اقدام به سرقت و کیف قاپی کرده اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ، سرقت های خود را به صورت حرفه ای ادامه داده اند.

وی ، با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش چهره متهمان ، گفت : با توجه به سرقت های مشابه در مناطق مرکزی سطح شهر تهران بویژه در خیابان کارگر ، جمهوری ، ولی عصر ، نواب و .... و احتمال افزایش تعداد مالباختگانی که توسط متهمان مورد سرقت و کیف قاپی قرار گرفته باشند ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهمان از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که موفق به شناسایی متهمان شدند دعوت می شود تا برای طرح شکایات خود به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان حر ـ انتهای خیابان 12 فروردین مراجعه کنند .

