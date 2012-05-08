ادامه شمارش آراء انتخابات/گزارش جدید عنان به شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "احمد فوزی" سخنگوی کوفی عنان نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در سوریه اظهار داشت که طرح ابتکاری عنان برای حل بحران این کشور به تدریج در حال اجرا شدن است و روند حل بحران سوریه به کندی پیش می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: بیشترین مسئله مهمی که عنان به آن دست یافته است یکسان سازی دیدگاه ها در شورای امنیت در قبال سوریه است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که شمارش آراء انتخابات پارلمانی مصر در حال انجام است. بنا بر اعلام این گزارش، 7 حزب از مجموع 9 حزبی که از زمان تصویب قانون جدید احزاب تاسیس شده بودند در این انتخابات شرکت کردند و علاوه براین 2 حزب مستقل و فهرست وحدت ملی نیز در این انتخابات حضور داشتند.

الانتقاد نیز گزارش داد که کوفی عنان قرار است امروز از طریق ویدئو کنفرانس در ژنو گزارش جدید خود را درباره سوریه ب شورای امنیت ارائه کند.

طرح کوفی عنان مبتنی بر خارج کردن سلاح های سنگین از شهرها، ورود کمک های انسانی به سوریه، برپایی اعتراضات مسالمت آمیز، آزادی بازداشت شدگان و آغاز گفتگوهای ملی است.