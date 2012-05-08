به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب استقبال از سالن‌های ناشران آموزشی و دانشگاهی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته کمتر شده اما همچنان سالن این ناشران از بخش‌‌های پرطرفدار نمایشگاه است.

یک نکته مهم در مورد ناشران دانشگاهی و آموزشی تقسیم بندی آنها به ناشران کتابهای کنکوری و ناشران کتابهای دانشگاهی است.

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت) که در سالن 14 واقع شده از ابتدا تا انتهای یک جناح این سالن را به خود اختصاص داده و تعداد زیادی از بازدیدکننده‌ها را در خود جای داده است.

استقبال از کتابهای سمت در حالی صورت می‌گیرد که این ناشر عرضه‌کننده کتابهای کنکوری نیست. با این حال بسیاری از منابع درسی علوم انسانی دانشگاههای کشور توسط این ناشر تامین می‌شود.

انتشارات دانشگاه تهران نیز با قرار گرفتن در کنار دو ناشر ارشد و استادی تقریبا یک جناح از سالن 13 را به خود اختصاص داده و تعداد زیادی از دانشجویان کشور در این بخش در حال رفت و آمد هستند.

فروشنده انتشارات آوند اندیشه از ناشران دانشگاهی درباره استقبال بازدید کنندگان از کتابهای دانشگاهی می‌گوید: فضا به گونه‌ای شده که دانشجویان دیگر با کتابهای اصل(اورجینال) و مرجع کاری ندارند و به سراغ کتابهای کنکور ارشد و دکترا می‌روند. کاری که موسسات و ناشران کنکوری می‌کنند این است که مطالب همان کتابهای دانشگاهی و مرجع را به صورت تست و نکته در می آورند در صورتی که اگر دانشجویان ما توان خواندن متن کامل درس از روی تکست بوک‌های اصلی را داشته باشند نیازی به این کتابها نیست اما امروز دانشجویان از برقراری چنین ارتباطی با کتابهای اصلی شان محرومند.

وی می‌افزاید: یکی دیگر از کارهایی که ناشران کنکوری انجام می‌دهند عرضه بسته‌های آموزشی است و شرایط به گونه‌ای شده که دانشجویان به جای اینکه به دنبال کتابهای درسی‌شان باشند به‌دنبال این بسته‌ها هستند. به نظر من این موضوع برای یک دانشجو بسیار بد است که بخواهد مانند بچه‌های دبیرستانی بسته با زرق و برقی را به دست بگیرد و با خود حمل کند.

این فروشنده در ادامه کتابهای «مکانیک کوانتومی»، مجموعه کتابهای آزمایشگاه «فیزیک 1، 2 و 3» و «نجوم» و «حساب دیفرانسیل و انتگرال» اثر جورج توماس را از عناوین پرفروش خود در این دوره نمایشگاه عنوان کرد.