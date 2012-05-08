به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرزایی افزود: کشت بهاره محصولات زراعی ذرت، سورگوم، حبوبات، چغندرقند، سیب زمینی در استان آغاز شده است.

وی بیان داشت: سیب زمینی در هزار و 200 هکتار، چغندر قند در چهار هزار و 500 هکتار و حبوبات در شش هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان های بروجن، شهرکرد و کیار کشت می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: لردگان با دو هزار و 600 هکتار و ذرت و سورگوم در دو هزار و 700 هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان فارسان، بروجن و لردگان کشت می شود.

میرزایی بادآور شد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی سطح زیر کشت محصولات زراعی تفاوتی با پارسال نداشته است.

وی از کشاورزان خواست با استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و کنترل علف های هرز و آفات در افزایش تولید محصول تلاش کنند.

کارگاه تولیدی قارچ دکمه ای در وردنجان بهره برداری شد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از افتتاح کارگاه تولیدی قارچ دکمه ای در وردنجان خبرداد.

حمید رضا منصوری گفت: این کارگاه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و در هفت سالن ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه سطح کشت مفید این کارگاه دو هزار متر مربع است، افزود: یک میلیارد و 400 میلیون ریال برای ساخت این کارگاه هزینه شده است.

منصوری ادامه داد: این کارگاه تولیدی مجهز به سالن تجهیزات و بسته بندی است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از کارگاه تولیدی قارچ دکمه ای وردنجان روزانه 200 کیلوگرم قارچ روانه بازار می شود.



آغاز خزانه گیری برنج در چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: عملیات خزانه گیری برنج در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

مسعود میرزایی گفت: خزانه گیری برنج در استان با کشت ارقام چمپای محلی، گرده ی محلی، کوهرنگ، سازندگی، فیروزان و سه رقم پر محصول شامل ساحل، کادوس و فجر آغاز شده است.

وی افزود: شش ناظر مزارع برنج در قالب شرکتهای خدماتی و مشاوره ای نظارت بر عملیات خزانه گیری، انتقال نشا به زمین اصلی و کاشت، داشت و برداشت و فرآوری تولید شلتوک را برعهده دارند.

وی تصریح کرد: سه نفر در شهرستان لردگان، دو نفر در کیار و فارسان و یک نفر در شهرستان اردل کار نظارت بر نشا کاری را انجام می دهند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت: بیشترین سطح برنج با دوهزار و 600 هکتار در شهرستان لردگان و کمترین با 25 هکتار در شهرستان شهرکرد وجود دارد.

خزانه گیری برنج از 15 اردیبهشت آغاز و تا 15 خرداد ادامه دارد.

70 درصد شبکه آبیاری طرح انتقال آب توسعه باغات سودجان به صورت قطره ای است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: طرح تامین آب توسعه باغات با هدف تامین آب به میزان هزار و 200 لیتر در ثانیه، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و توسعه یافتگی منطقه اجرا می شود.

صفدر نیازی افزود: این طرح شامل بند انحرافی، کانال انتقال آب به طول دو هزار و 700 متر، ایستگاه پمپاژ یک و دو با اختلاف ارتفاع 390 متر، استخر ذخیره آب با 10 هزار متر مکعب است.

وی تصریح کرد: فاصله ایستگاه های یک و دو در طرح انتقال آب توسعه باغات سودجان چهار هزار و 250 متر با لوله ای به قطر 900 میلی متر است.

نیازی بیان کرد: مطالعات این طرح از سال 1386 آغاز و عملیات اجرایی آن از سال 1388 آغاز شده است.

وی گفت: 70 درصد شبکه آبیاری این طرح به صورت قطره ای و 30 درصد به صورت بارانی است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به هزینه های طرح انتقال آب توسعه باغات سودجان، یادآور شد: 40 میلیارد ریال اعتبار برای تامین انتقال آب هزینه و 130میلیارد ریال برای احداث شبکه آبیاری تحت فشار تامین شده است.

عشایر چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شوند

مدیر کل امور عشایر استان از اختصاص36 میلیارد ریال برای ساماندهی کوچ عشایر استان خبر داد.

خالد طاهری گفت: این اعتبار از محل طرح ملی کوچندگان برای ساماندهی کوچ عشایر اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبار برای ایجاد سایت های انرژی خورشیدی در مسر کوچ، خدمات رسانی، بازسازی و مرمت راه های عشایری، تامین آب آشامیدنی و طراحی ایل راه های عشایری هزینه می شود.