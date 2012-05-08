واکسنها در موسسه رازی بدون نیاز به کارشناس خارجی بومی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فامیل قدکچی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در خصوص بومی سازی واکسنها اقدامات فراوانی انجام داده که این اقدامات ثمربخش بوده اند.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: همچنین موفق شده ایم در زمینه تولید واکسنهای جدید گامهای مطلوبی برداریم و تولید این واکسنها در زمینه های مختلف دنبال می شود.

این مسئول گفت: گسترش تولید و تنوع واکسنها در موسسه رازی دنبال می شود و در این خصوص از حمایتهای دستگاه های مربوطه و دولت برخوردار خواهیم شد که این امر به ارتقای امور کمک می کند.

15 نوع واکسن جدید در دستور کار موسسه رازی است

فامیل قدکچی ادامه داد: 15 نوع واکسن جدید در دستور کار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی است و این واکسنها در خصوص بیماری های مختلف تهیه و تولید می شود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: در سال 90 نسبت به سال قبل از آن، رشد قابل توجهی در خصوص محصولات این موسسه داشته ایم که این امر بسیار مطلوب است و باید تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 90 نسبت به سال 89، 57 درصد رشد در خصوص کلیه محصولات داشتیم و این میزان در خصوص واکسنهای پزشکی 64 درصد بوده است.

فامیل قدکچی افزود: در سال گذشته دو واکسن را رونمایی کردیم که یکی از آنها مربوط به ماهی و دیگری نیز واکسن گامبورو بوده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: مورد اول به بازار عرضه شد و زمینه های تولید انبوه مورد دوم نیز فراهم می شود.