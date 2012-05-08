برنامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین وزنه بردار ایران که در سی و هشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت، ایمان شاهقلیان، وزنه بردار دسته 62 کیلوگرم است که طبق برنامه ساعت 4:30 بامداد روز یکشنبه 24 اردیبهشت روی تخته می رود.
برنامه و زمان رقابت های قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:
جمعه 22 اردیبهشت
مراسم افتتاحیه (ساعت10:30 به وقت تهران)
شنبه 23 اردیبهشت
گروه A دسته 56 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)
یکشنبه 24 اردیبهشت
گروه A دسته 62 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)
در این دسته ایمان شاهقلیان از کشورمان روی تخته می رود.
دوشنبه 25 اردیبهشت
گروه A دسته 69 کیلوگرم (ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران)
سه شنبه 26 اردیبهشت
گروه A دسته 77 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)
در این دسته عباس زارعی از کشورمان روی تخته می رود.
چهارشنبه 27 اردیبهشت
گروه A دسته 85 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)
در این دسته ایوب مرادی از کشورمان روی تخته می رود.
پنجشنبه 27 اردیبهشت
گروه A دسته 94 کیلوگرم (ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران)
در این دسته سعید محمدپور از کشورمان روی تخته می رود.
جمعه 28 اردیبهشت
گروه A دسته 105 کیلوگرم (ساعت 23 به وقت تهران)
در این دسته سعید سیار و میلاد رستگار از کشورمان روی تخته می روند.
شنبه 29 اردیبهشت
گروه A دسته 105+ کیلوگرم (ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران)
در این دسته بهادر مولایی و همایون تیموری از کشورمان روی تخته می روند.
مراسم اختتامیه (ساعت 5:30 بامداد به وقت تهران)
سی و هشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان از روز جمعه در گواتمالا آغاز می شود اما با توجه به اختلاف ساعت ده و نیم ساعته تهران و آنتی گوا، اکثر وزنه برداران ایران در ساعات بامداد به وقت تهران روی تخته می روند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اولین وزنه بردار ایران که در سی و هشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت، ایمان شاهقلیان، وزنه بردار دسته 62 کیلوگرم است که طبق برنامه ساعت 4:30 بامداد روز یکشنبه 24 اردیبهشت روی تخته می رود.
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