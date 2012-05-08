برنامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین وزنه بردار ایران که در سی و هشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت، ایمان شاهقلیان، وزنه بردار دسته 62 کیلوگرم است که طبق برنامه ساعت 4:30 بامداد روز یکشنبه 24 اردیبهشت روی تخته می رود.



برنامه و زمان رقابت های قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:



جمعه 22 اردیبهشت

مراسم افتتاحیه (ساعت10:30 به وقت تهران)

شنبه 23 اردیبهشت

گروه A دسته 56 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)

یکشنبه 24 اردیبهشت

گروه A دسته 62 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)

در این دسته ایمان شاهقلیان از کشورمان روی تخته می رود.

دوشنبه 25 اردیبهشت

گروه A دسته 69 کیلوگرم (ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران)

سه شنبه 26 اردیبهشت

گروه A دسته 77 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)

در این دسته عباس زارعی از کشورمان روی تخته می رود.

چهارشنبه 27 اردیبهشت

گروه A دسته 85 کیلوگرم (ساعت4:30 بامداد به وقت تهران)

در این دسته ایوب مرادی از کشورمان روی تخته می رود.

پنجشنبه 27 اردیبهشت

گروه A دسته 94 کیلوگرم (ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران)

در این دسته سعید محمدپور از کشورمان روی تخته می رود.

جمعه 28 اردیبهشت

گروه A دسته 105 کیلوگرم (ساعت 23 به وقت تهران)

در این دسته سعید سیار و میلاد رستگار از کشورمان روی تخته می روند.

شنبه 29 اردیبهشت

گروه A دسته 105+ کیلوگرم (ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران)

در این دسته بهادر مولایی و همایون تیموری از کشورمان روی تخته می روند.

مراسم اختتامیه (ساعت 5:30 بامداد به وقت تهران)