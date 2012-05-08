بودجه کتابخانه ملی از سال 1384 تاکنون 384 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز در همایش «آرشیو برای همه» که به مناسبت بزرگداشت روز ملی اسناد و میراث مکتوب با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این سازمان و گزارشی از فعالیت‌های آن ارائه کرد.

وی گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اطلاع‌رسانی درباره اسناد و منابع مکتوب و تعیین تکلیف اسناد را از اصلی‌ترین وظایف حاکمیتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برشمرد.

صلاحی همچنین به شبانه‌روزی شدن کتابخانه ملی ایران در سال گذشته و ارائه خدمات کتابخانه‌ای به اعضا از طریق گوشیهای تلفن همراه اشاره کرد و گفت: ما سومین کتابخانه ملی در دنیا هستیم که این خدمات را به مراجعانمان ارائه می‌کنیم.

رئیس کتابخانه ملی ایران ثبت 5 اثر از ایران در حافظه جهانی یونسکو و 25 اثر در کمیته ملی حافظه جهانی را که با همکاری سازمان متبوعش صورت گرفته، از جمله موفقیت‌های دوره اخیر عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به پشتیبانی‌های ویژه رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنای کتابخانه ملی ایران در دوره جدید، همطراز شدن جایگاه این سازمان با معاونت ریاست جمهوری، صدور مجوز تاسیس شعبه‌های کتابخانه ملی در همه استان‌ها، رشد بودجه سازمان از سال 1384 تاکنون به میزان 384 درصد، عضویت در کمیسیون‌های سه گانه «فاوا» و عضویت در کمیسیون فرهنگی دولت را از مزایای این حمایت‌ها دانست.

اسحاق صلاحی از برنامه کتابخانه ملی برای رسیدن به جایگاه غنی‌ترین، مطمئن‌ترین و در دسترس‌ترین گنجینه میراث تمدنی ایران خبر داد و خواستار ادامه حمایت‌های رئیس جمهور از این سازمان برای دستیابی به رتبه چهارم کتابخانه‌های ملی جهان شد.

در این برنامه همچنین رضا شعبانی چهره ماندگار تاریخ در سال 1390 در سخنانی با اشاره به جایگاه سرزمینی ایران در جهان، برخی اظهارات از سوی مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و تهدیدات اخیر را بی‌معنا و در عین حال وحدت همه مردم ایران را برای حفظ آبراه خلیج فارس ضروری خواند.