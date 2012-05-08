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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

حجت الاسلام مبلغی:

1000 نفر برای ورود به حوزه علمیه لرستان آزمون می دهند

1000 نفر برای ورود به حوزه علمیه لرستان آزمون می دهند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر امور حوزه علمیه استان لرستان گفت: هزار نفر برای ورود به حوزه علمیه لرستان آزمون می دهند.

حجت الاسلام محمدرضا مبلغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون ورودی حوزه علمیه سال 92-91 اظهار داشت: آزمون داوطلبان ورود به حوزه علمیه روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه در دو حوزه امتحانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این آزمون 1000 نفر داوطلب مرد برای ورود به حوزه علمیه امتحان می دهند، یادآور شد: آزمون ورودی حوزه علمیه در دو حوزه امتحانی مدرسه علمیه کمالیه خرم آباد و مسجد ولی عصر بروجرد برگزار می شود.

مدیر امور حوزه علمیه استان لرستان تصریح کرد: کسانی که در آزمون کتبی قبول شوند پس از انجام مصاحبه وارد حوزه علمیه می شوند.

حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: در پایان این آزمون یک سوم از داوطلبان برای تحصیل در حوزه علمیه پذیرش می شوند.

کد مطلب 1597279

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