شورا شمال زده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر اسلامی تهران با اشاره به احداث شهرک سینمایی شهر تهران گفت: شورا 3 میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص داده است همچنین برای طرح ساماندهی جماران اعتبار 30 میلیارد تومانی پیش بینی شده است.

وی در ادامه در جریان گزارش شورایاران محله آهنگران که نسبت به ساخت و ساز شهرک در باغهای این محدوده اعتراض داشتند، گفت: متاسفانه ما دچار شمال زدگی شده ایم و کمتر به فضاهای سبز جنوب تهران که مورد هجوم قرار می گیرند می پردازیم امیدوارم جلسه ای به بررسی انبوه سازی در این مناطق نیز بپردازیم زیرا داشتن فضای سبز در این روزگار تهران که برای جستن هوای پاک تهران را باید رصد کرد آسیب بسیار جدی است.

همچنین در این جلسه علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خواستار تعیین تکلیف لایحه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شد و گفت: هر روز شاهد درگیریهایی بین مردم و رانندگان تاکسی هستیم. بنابراین درخواست دارم هر چه سریعتر قیمتهای جدید کرایه های تاکسیها ابلاغ شود.

خسرو دانشجو در پاسخ به دبیر گفت: کمیسیون عمران هفته گذشته قیمتها را نهایی و به هیئت رئیسه شورا در جهت طرح در صحن علنی ارائه کرده است.