معاون پژوهشی وزارت علوم از پژوهشگاه استاندارد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعد از ظهر سه شنبه از پژوهشگاه استاندارد واقع در سازمان ملی استاندارد در کرج بازدید کرد و هیئتی نیز وی را در این بازدید همکاری کرده اند.

محمد مهدی نژاد نوری در راستای آشنایی با عملکرد پژوهشگاه استاندارد و فعالیتها و اقدامات این پژوهشگاه در زمینه های مربوطه از بخشهای مختلف آن بازدید کرد و با فعالیتهای این مجموعه آشنا شد.

آشنایی با پتانسیلها و ظرفیتهای پژوهشگاه استاندارد از دیگر اهداف بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پژوهشگاه استاندارد بوده است.

تاکید بر ضرورت تقویت فعالیتها و توسعه کمی و کیفی اقدامات

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اولین بار از پژوهشگاه استاندارد بازدید و در این بازدید بر ضرورت تقویت فعالیتهای این پژوهشگاه و توسعه کمی و کیفی اقدامات آن تاکید کرد.

پژوهشگاه استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران که در کرج مستقر است، فعالیت می کند و از مهمترین پژوهشگاه های کشور محسوب می شود که در تحقیقات مربوط به استاندارد، نقش و وظیفه بسیار مهمی دارد.

این پژوهشگاه شامل بخشهای مختلف است و در این بخشها در خصوص موارد مربوطه پژوهشی تحقیق می شود ضمن اینکه نتایج تحقیقات این پژوهشگاه در ارتقای کیفیت و استانداردسازی تاثیرات قابل توجهی دارد.