آشفتگی سیاسی یونان شاخص های سهام در اروپا را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آسوشیتد پرس، امروز سه شنبه شاخص های سهام در بازارهای اروپایی به علت تردید سرمایه گزاران خارجی درباره توانایی دولت جدید یونان برای خارج کردن این کشور از بحران مالی بار دیگر کاهش یافت.

پس از ناکامی حزب محافظه کار یونان برای تشکیل دولت، قدرت به دست "الکسیس تسیپراس" رهبر حزب ائتلاف چپگرا و رادیکال این کشور افتاد. تحلیلگران براین باورند که از او هم انتظار تشکیل دولت نمی‌رود و بازهم انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد.

اما به هر حال فشار اصلی این نگرانی ها بر روی شاخص سهام یونان می باشد، به طوری که روز دوشنبه این شاخص با کاهش 7 درصدی مواجه شد و امروز نیز 1.3 درصد کاهش یافت.

"کریگ ارلام" تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آسوشیتد پرس گفت: اگر دولت جدیدی در یونان تشکیل نشود و انتخابات دیگری در این کشور برگزار نشود مشکلات یونان دوچندان خواهد شد.

وی همچنین هشدار داد که بدون وجود دولتی یکدست که بتواند برای دریافت کمک مالی با کشورهای دیگر مذاکره کند، بودجه یونان در ماه ژوئن به اتمام خواهد رسید.

دشواری‌های یونان در 10 سال اخیر و متلاشی شدن سیستم تولیدی و از بین رفتن زیرساخت‌های آن و جایگزین شدن کالاهای وارداتی به جای تولیدات محلی و فروپاشی بخش‌های تولید سنتی در افزایش بحران بسیار تأثیرگذار بوده است، به گونه‌ای که یونان که زمانی در بانک‌های جهانی سپرده‌گذاری می‌کرد، خود به کشوری وام‌گیرنده تبدیل شده است.

یکی از مشکلات متعدد دولت یونان این است که برنامه های ریاضت اقتصادی موجب کاهش فعالیت های اقتصادی این کشور شده و در نتیجه افزایش درآمد دولت از منبع افزایش مالیات‌ها در حد انتظار نبوده است. یونان سال گذشته موفق شد اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را متقاعد کند که به این کشور 150 میلیارد دلار بسته نجات مالی اعطا کنند تا بتواند بحران مالی خود را حل کند.

بحران اقتصادی یونان هم اکنون بر کل اروپا تاثیر منفی داشته و معادلات اقتصادی بسیاری از کشورها را تحت الشعاع قرار داده است.