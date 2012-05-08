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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

احتشام:

منطقه ویژه اقتصادی فرصتی برای جذب سرمایه گذار در خراسان جنوبی است

منطقه ویژه اقتصادی فرصتی برای جذب سرمایه گذار در خراسان جنوبی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذار در استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام  بعد از ظهر سه شنبه در نشست های تخصصی همایش بین المللی خراسان جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق اظهار داشت: خراسان جنوبی موقعیت های و قابلیت های فراوانی برای توسعه اقتصادی دارد.

 وی با اشاره به وجود محصولات کشاورزی استراتژیک در خراسان جنوبی گفت: بیش از 98 درصد زرشک کشور و 30 درصد زعفران کشور توسط خراسان جنوبی تامین می شود.

 وی مراکز آموزش عالی در استان، برخورداری از سطح امنیت مناسب را از فرصت های استان برای سرمایه گذاری اعلام کرد و ادامه داد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی موجب ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه گذاری در استان می شود.

احتشام تصریح کرد: سرمایه گذاری در استان موجب محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقاء سطح متوسط درآمد و کاهش فعالیت های غیر رسمی اقتصادی در استان می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان با بیان اینکه مهمترین هدف کشورهای منطقه بازار گشایی است، افزود: کشور ایران با داشتن بنادری همانند بند چابهار و بند عباس از موقعیت استرات‍‍یک بسیار بالایی برخوردار است.

کد مطلب 1597296

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