110 معلم برتر مدارس عشایری تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: چهارهزار دانش آموز در 22 مجتمع آموزشی و پرورشی و 191 آموزشگاه عشایری تحصیل می کنند و 497 معلم کار تدریس آنها را بر عهده دارند.

منوچهر بهمنی افزود: کسب رتبه برتر کشوری در ارزیابی و عملکرد آموزش و پرورش عشایر و کسب رتبه دوم اردوی عشایری، از موفقیت های آموزش و پرورش عشایر استان در سال گذشته است.

وی با اشاره به بزرگداشت روز معلم عنوان کرد: شهید مطهری الگوی ویژه ای برای معلمان است و عشق خالصانه به حقیقت جویی و حقیقت یابی، تعهد در برابر جهل زدایی انسان، چند بعدی و همه جانبه بودن، انصاف و عدالت و عبودیت از ویژگیهای خاص استاد شهید مطهری است که باید برای همه نسل ها تبیین شود.

بهمنی با بیان اینکه افتخار جامعه معلمان این است که همه نیکی ها و سرافرازیها و عزت جامعه نتیجه کار آنهاست، تصریح کرد: معلمان باید دائم در حال رشد علمی و مطالعه باشند.

250 خانوارعشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی عشایر هستند

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی عشایر استان هم در این مراسم گفت: 250 خانوارعشایری با جمعیت هزار نفر تحت پوشش خدمات این بیمه هستند.

عیسی کریمی افزود: دو برابر سهمیه فرد بیمه شده در مناطق عشایری از سوی دولت یارانه پرداخت می شود.

این مراسم با حضور معلمان عشایر سیار، دانش آموزان و مسئولان استانی در منطقه سردسیر ییلاقی "گرگوی" بویراحمد برگزار شد.

برپایی سیاه چادرهای عشایری، نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان عشایری، برپایی کلاس عشایری و تهیه غذاهای سنتی توسط دانش آموزان از حاشیه های این همایش بود.