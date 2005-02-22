اميدوارم قهرمان ليگ كشور شويم

به گزارش خبرگزاري" مهر" فرهاد فتحي مربي تيم دانشگاه آزاد با بيان مطلب فوق گفت: قطعا با برگزاري ليگ به نقاط ضعف ورزشكاران پي مي بريم وتمام سعي خود را براي مرتفع كردن آنها به كارخواهيم بست تا درميادين مهم با آمادگي بالايي حضور يابيم.

وي درادامه افزود: اين پيكارها سبب مي شود كه ورزشكاران هميشه از آمادگي نسبي برخوردارباشد كه اين به نوبه خود اقدام بزرگي درجهت پيشرفت ووشوخواهد بود. شايد درنخستين دوره شاهد كاستي هايي باشيم، اما بطورقطع با برگزاري چنين رقابتهايي درآينده اي نه چندان دورشاهد ليگي پويا درووشوخواهيم بود.

وي درباره حضورمقتدرانه دانشگاه آزاد دراين پيكارها گفت: اين تيم با دراختيارداشتن ورزشكاران ملي پوش همچون اوجاقي، نوروزي، لطفي ومحسن پوريكي ازاميدهاي كسب عنوان قهرماني دراين بازيها بشمارمي رود واميدوارم اين امرمحقق شود تا بتوانيم قابليتهاي خود را درميدان به نمايش بگذاريم.