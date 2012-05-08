معلمان بسیجی الگوهای مناسب را به دانش آموزان نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علی مختاران ظهر سه‌شنبه در مراسم تقدیر از فرهنگیان برگزیده بسیجی که در سالن علوم و فنون برگزار شد، بیان کرد: فرماندهان بسیجی با وجود همه مشکلات توانستند پرچم بسیج را در واحد مقاومت خود به بهترین شکل به احتزار در آورده و در ناحیه و استان نقش موثری را ایفا کنند.



نقش بسیجیان در دفاع بی بدیل است



وی ادامه داد:‌ با وجود اینکه امروزه جنگ نیست اما نقش شما در دفاع بی بدیل است.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 30 هزار دانش آموز درس آمادگی دفاعی را پشت سر گذاشته اند، افزود: لازم است معلمان آمادگی دفاعی شرایط و وضعیت کنونی را درک کنند و به وظایف خود در مقابله با جنگ نرم نیز عمل کنند.



نقش معلمان آمادگی دفاعی کمتر از فرماندهان واحدهای مقاومت نیست



مسئول بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه علی ابن ابیطالب با اشاره به اینکه نقش معلمان آمادگی دفاعی کمتر از فرماندهان واحد های مقاومت نیست، افزود: اگر دانش آموزان در درس دفاعی فرهنگ ایثار و شهادت را درک کنند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.



وی با اشاره به لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری افزود:‌ لازم است بهترین الگوها به دانش آموزان شناسانده شود تا دانش آموزان با این الگوها انس گرفته و در زندگی خود از آنها سرمشق گیرند که بهترین الگو برای دانش آموزان شهدا هستند.



مختاران با اشاره به اینکه نگاه تمامی فرماندهان به معلمان بسیجی است، افزود: لازم است معلمان بسیجی الگوهای مناسب را به دانش آموزان به بهترین شکل بشناسانند.



وی بیان کرد: باید اندیشه های شهید مطهری را در حلقه های صالحین به کار برده تا افراد در این حلقه ها با اندیشه های این عالم آشنا شوند.