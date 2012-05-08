دولت اوکراین کوتاه آمد/ پزشکان آلمانی تیموشنکو را معاینه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس، دولت اوکراین سرانجام از موضع خود درباره نخست وزیر سابق این کشور که در زندان به سر می برد، عقب نشست.

در پی فشارهای سیاسی از سوی اتحادیه اروپا، کیف موافقت کرد که "یولیا تیموشنکو" از این پس به طور منظم توسط پزشکان آلمانی مورد معاینه قرار گیرد.

این در حالی است که تیموشنکو در اعتراض به رفتار خشونت آمیز کارکنان زندان، دست به اعتصاب غذا زده و حالش وخیم گزارش شده است. همچنین قرار است کمیسیون ویژه ای شرایط نگهداری این سیاستمدار 51 ساله اوکراینی در زندان را مورد بررسی قرار دهد.

گفتنی است "یوگنیا تیموشنکو" دختر بانوی گاز اوکراین که برای دیدار با مقامات آلمانی به این کشور سفر کرده روز گذشته پس از دیدار با وزیر دادگستری این کشور گفت : پیش از آنکه دیر شود، زندگی مادرم را نجات دهید.