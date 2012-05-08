  1. ورزش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

محمدی به امارات می‌رود/

قرعه کشی مسابقات فوتبال جوانان آسیا 24 اردیبهشت برگزار می‌شود

قرعه کشی مسابقات فوتبال جوانان آسیا 24 اردیبهشت برگزار می‌شود

سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان برای حضور در مراسم قرعه کشی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هفته آینده راهی امارات می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اکبر محمدی سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان به منظور شرکت در مراسم قرعه‌کشی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا 2012 امارات روز شنبه 23 اردیبهشت‌ماه راهی دبی امارات می‌شود.

این مراسم روز 24 اردیبهشت‌ماه در شهر دبی امارات برگزار خواهد شد که تیم جوانان ایران به همراه تیم‌های سوریه، ویتنام و تایلند در سید سه این رقابتها قرار دارد. چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 2012 امارات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2013 ترکیه را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 1597343

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