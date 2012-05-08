شان نماینده نظارت بر مسئولان است/ باید پاسخگوی مردم باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه شهرستان بروجرد در این رابطه اظهار داشت: در کل کشور ساختار انتخابات در برخی قسمتها مشکل دارد که باید در این راستا اصلاحاتی صورت گیرد.

وی همچنین به حضور پرشور مردم در انتخابات اشاره و تصریح کرد: در جامعه وحدت به عنوان یک زیر ساخت محسوب می شود و نباید فراموش کرد که برای آن زحمت کشیده شده است و نباید برای گرفتن کرسی سیاسی شکاف بین مردم ایجاد کرد.

نماینده منتخب مردم بروجرد در مجلس نهم با تاکید بر اینکه انتخابات نباید برای ما تلفات داشته باشد، ادامه داد: امروز انتخابات باید هوشمندانه باشد که مردم با بصیرت بالای خود شور و شعور سیاسی خود را نمایش دادند.

بیرانوند تصریح کرد: حضور همه مردم در انتخابات نشان دهنده شور و شعور آنهاست و از همه کسانی که به ما رای دادند و اعتماد کردند و در این پروژه سیاسی شرکت کردند قدردانی می کنیم چون مردم عامل وحدت جامعه هستند.

وی در ادامه سخنان خود به وظایف نمایندگان مردم اشاره کرد و گفت: شان نماینده شان حمایت و نظارت بر مسئولین دستگاههاست و باید دنبال مطالبات مردم باشد.

بیرانوند در رابطه با اشتغال جوانان اظهار داشت: ایجاد اشتغال یک بحث کوتاه مدت نیست و به مدت زمان نیاز دارد که در این راستا باید بخشهای مختلفی وارد کار شوند.

وی با تاکید بر اینکه ما سعی بر روشن کردن موتور برنامه ریزی در شهرستان بروجرد داریم، تصریح کرد: هیچ کدام از برنامه های این دوره من برای تجدید در دوره بعد نیست و تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت.

بیرانوند همچنین ادامه داد: ما تا دیروز منتقد بودیم اما امروز باید پاسخگوی مردم باشیم و انتظار داریم مردم تمام مسائل مربوط به شهر را مطالبه کنند.