10 مرکز مراقبت جامع بیماری تالاسمی و ام اس راه اندازی می شود

صدیقه حنطوش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود هفت هزار و 500 بیمار هموفیلی در کشور تصریح کرد: طرح راه اندازی مرکز مراقبت جامع بیماری تالاسمی، هموفیلی و ام اس برای 10 استان کشور در سال جاری در نظر گرفته شده که بازدیدهای خود را از چگونگی وضعیت و نحوه راه اندازی آنها در استان ها آغاز کرده ایم.

حنطوش زاده افزود:‌ با توجه به وضعیت جغرافیایی راه اندازی این مرکز جامع، استانها باید بستر مناسبی داشته باشند و هم اینکه بتوانند استانهای همجوار خود را پوشش دهند که درحال حاضر استان ای هرمزگان، فارس، گیلان، گلستان، اهواز، تهران، کرمان، بوشهر، زاهدان و کرمانشاه محور هستند.

کارشناس مسئول هموفیلی وزارت بهداشت گفت: در خصوص راه اندازی این مرکز در استان هرمزگان کمبودها و وضعیت موجود را بررسی شده و برای راه اندازی مرکز در این استان اعتبارات مناسبی توسط وزارت بهداشت اختصاص داده می شود.