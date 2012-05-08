فعالیت هلال احمر قزوین در کمک رسانی به حادثه دیدگان شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هلال احمر و صلیب سرخ جهانی، سرپرست و جمعی از کارکنان جمعیت هلال احمر استان عصر سه شنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله باریک بین در این دیدار با اشاره به نقش امدادرسانی این جمعیت در حوادث گفت: باید با برگزاری کلاسهای آموزشی برای نیروهای داوطلب کاری کنیم تا در مواقع بحرانی نیروها آمادگی لازم را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان داشته باشند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: حضور جوانان متدین و متخصص در این نهاد کار ارزشمندی است که باید تقویت شود و نیروهای امدادی در ماموریتهای خود لازم است از فعالیت های فرهنگی و اخلاقی بهره ببرند.



امام جمعه قزوین تصریح کرد: با توجه به حادثه خیز بودن استان قزوین خوشبختانه نیروهای هلال احمر به خوبی توانسته اند در عملیات امدادرسانی موفق عمل کنند و با حضور بموقع در سوانح جان افراد زیادی را نجات داده اند.



آیت الله باریک بین یادآورشد: این نهاد مردمی در ماموریتهای خارج از کشور هم توانسته روحیه انسانی و ایثارگرانه ایرانیها را به خوبی نشان دهد و با کمک در سیل پاکستان و قحطی زدگان کشور سومالی نقش خود را ایفا کرده است.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مسئولان هلال احمر هم لازم است برای تامین امکانات و تجهیزات امدادی و آموزش نیروها تلاش خود را بکار گیرند تا جمعیتی متخصص و توانمند در استان با آمادگی کامل شکل بگیرد.



وی تشکیل کلاس های قرآنی، عقیدتی و احکام را برای امدادگران و اعضای جمعیت ضروری خواند و اظهارداشت: تقویت روحیه معنوی امدادگران تاثیر زیادی در فعالیت افراد خواهد داشت.



آیت الله باریک بین ارتباط بیشتر جوانان هلال احمر با ائمه جماعات و حوزه های علمیه را مهم دانست و گفت: باید از نظر علما و روحانیون هم در این نهاد بیشتر استفاده شود.



وی از روند روبه رشد جمعیت هلال احمر استان قزوین در سالهای اخیر ابراز رضایت کرد.



در ابتدای این دیدار حسین درویشی سرپرست جمعیت هلال احمر استان قزوین هم گزارشی از برنامه های این جمعیت در سال جاری ارائه کرد.