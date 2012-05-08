انتخابات سوریه در فضایی دموکراتیک و با مشارکت بالا برگزار شد

انتخابات سوریه در حالی دیروز برگزار شد که رسانه های غربی و برخی شبکه های عربی به ویژه العربیه و الجزیره قبل از آن تمام تلاش خود برای کم اهمیت نشان دادن فرایند اصلاحات و انتخابات پارلمان و تردیدافکنی درباره آن به کار بسته بودند.

تعدادی از شخصیتهای دانشگاهی، نویسندگان و تحلیلگران عربی و خارجی که هم اکنون در حال دیدار از سوریه هستند، مشاهدات عینی خود را این گونه بیان کردند: انتخابات پارلمانی سوریه در فضایی دموکراتیک برگزار شد و میزان استقبال مردمی زیاد بود.

"الکساندر کززسینف" پروفسور دانشگاه بازرگانی و اقتصاد روسیه گفت : اعضای هئیت روسی که اخیرا از برخی مراکز رای گیری بازدید به عمل آوردند از مثبت بودن اوضاع سخن گفتند.

وی افزود: مشاهدات آنها حاکی از استقبال مردم سوریه از انتخابات بود که مفهوم آن آزادی کامل در انتخابات است.

"نیکلای سرکف" روزنامه نگار مستقل روسی هم گفت : انتخابات در کمال آرامش برگزار شد و استقبال بسیار گسترده بود و ما مطمئن هستیم که این انتخابات آغاز فرایند جدیدی در سوریه برای ایجاد ثبات آن است.

"کنستانتین سیوکف" از شخصتیهای دانشگاهی روسیه هم گفت : انتخابات سوریه مطابق قوانین بین المللی است و ما از نزدیک مشاهده کردیم که انتخابات کاملا دموکراتیک بود و به مردم اجازه اظهار نظر آزادانه داده می شد.

"رجب صفرف" مشاور سیاسی در دومای روسیه گفت : سوریه در مسیر اصلاحات گام بر می دارد و الگویی برای همه کشورهایی است که در مسیر آزادی حرکت می کنند .

وی بیان کرد: رسانه های غربی تصویری واقعی از اوضاع سوریه ارائه نمی دهند و جنگ رسانه ای شدیدی علیه سوریه وجود دارد و آنها سم پراکنی می کنند.

صفرف افزود: آینده سوریه را مردم این کشور رقم می زنند و روسیه مخالف دخالت در امور داخلی سوریه است و در کنار آن ایستاده است.

"شریف ابوجابر" نویسنده فلسطینی گفت : انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن برگزار شد و ما معتقدیم که بیشتر مردم به وظایف خود عمل کردند.

"سحر عبدالرحمن" از روزنامه نگاران الاهرام مصر هم اظهار داشت : فضای انتخابات پارلمانی خوب بود و در کمال سهولت و بدون هیچ مانعی برگزار شد.

"سناء السعید" روزنامه نگار و نویسنده مصری هم گفت : سوریه ثابت کرد که می تواند با چالشها مقابله و در برابر توطئه های غرب و برخی کشورهای عربی پایداری کند.

"هند الضاوی" دیگر روزنامه نگار مصری هم خاطر نشان کرد: شهروندان سوری به پای صندوقهای رای رفتند و از جنجالی که رسانه ها به پا کردند خبری نبود.

"محمد بوعوت" نویسنده تونسی هم گفت : ما شاهد حضور گسترده مردم بودیم و میزان مشارکت بالا بود. در واقع این انتخابات دستاوردی برای سوریه در شرایط کنونی و به ویژه با توجه به فشارهای فزاینده علیه آن بود.

وی افزود: مردم سوریه فرایندی را شکل دادند که آثار آن را بر روند سیاسی آتی مشاهده خواهند کرد و الگویی جدید برای جهانیان شدند.

شایان ذکر است بیش از 14 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند. شمار نامزدهای این دوره انتخابات 7 هزار و 195 نفر از جمله 710 نامزد زن بود که برای کسب 250 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.

12 هزار و 152 شعبه اخذ رای در سرتاسر سوریه به این امر اختصاص داده شده بودند و 200 رسانه نیز در چارچوب قانون اساسی سوریه انتخابات پارلمانی این کشور را پوشش دادند.