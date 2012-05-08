ترویج ارزشهای بشری مهمترین دستاورد هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین صابری ظهر سه شنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، نوزدهم اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را به امدادگران این جمعیت تبریک گفت.

وی در پیام خود افزوده است: با گذشت 90 سال از زمان تأسیس این تشکیل، امدادگران هلال احمر اعم از خواهران و برادران ایثارگر همچنان در ترویج ارزشهای بشری، حمایت از کرامت انسانی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیشرو هستند.

بی شک در کنار تمامی اتفاقات تلخ و شیرینی که در مسیر خدمت رسانی و تسکین آلام بشری و انجام ماموریتهای محوله برای سرخ جامگان جمعیت هلال احمر این استان رخ می دهد، خاطره شیرین و فراموش نشدنی تولد طفل آن مادر دردمند روستایی است که به دلیل بارش شدید برف و مسدود شدن راه با مرگ دست و پنجه نرم می کردند، اما با امداد هوایی به موقع خادمین و ایثارگران هلال احمر و انتقال به بیمارستان، مادر از درد زایمان رهایی یافت، نوزاد به دنیا آمد و رها نام گرفت و صحنه بسیار زیبایی از جنس خدمت صادقانه به مردم در دور افتاده ترین روستا را به تصویرکشیده شد که بر تارک افتخارات این نهاد می درخشد.

استاندار اردبیل اضافه می کند: همه روزه در نقاط مختلف استان بویژه در ایام زمستان شاهد همت و تلاش بی وقفه عزیزانی هستیم که با تمسک به هفت اصل بنیادین یعنی انسانیت، خدمات داوطلبانه، استقلال، بی طرفی، بی غرض یگانگی و جهان شمولی حرکتی را به پیش می برند که نشانش سفیدی صلح و سرخی مهر است.

صابری در بخش پایانی این پیام آورده است: ضمن تقدیر و تشکر از خدمات همه این عزیزان سالروز بزرگداشت صلیب سرخ و هلال احمر را به همه این امدادگران تبریک عرض کرده و توفیق روزافزون آنان در خدمت رسانی و امداد و نجات انسانهای نیازمند را از خداوند متعال خواستارم.