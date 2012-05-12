به گزارش خبرگزاری مهر، شاید سیگار کشیدن بازیکنان نه چندان مطرح فوتبال به چشم نیاید اما استعمال دخانیات برای بازیکنانی که در سطح اول فوتبال جهان بازی می کنند همیشه به صدر اخبار روزنامه و رسانه ها تبدیل می شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند رابطه بین سیگار و بازیکنان فوتبال باید تا حد صفر محدود شود اما اعتیاد به سیگار عادتی نیست که ساده بتوان آن را کنار گذاشت.





وین بریج ملی پوش اسبق باشگاه منچسترسیتی یک سیگاری حرفه ای است

چرا بازیکنان فوتبال نباید سیگار بکشند؟

سیگار عملکرد ریه را به شدت تخریب می کند و این باعث کاهش محسوس استقامت بازیکنان می شود. نرسیدن اکسیژن لازم به ماهیچه منجر به خستگی زودهنگام آنها می شود.



سیگار همچنین باعث تنگی عروق و حتی مسدود شدن آنها می شود که این افزایش فشار خون را نیز در بر خواهد داشت. تنگی و انسداد عروق باز هم مانع رسیدن رسیدن جریان خون به ماهیچه و عضلات می شود و عملکرد آنها را مختل می کند.



افزایش مصدومیت ها نیز یکی دیگر از عواقب استعمال سیگار در بین بازیکنان است. وقتی عضلات، قلب و مغز اکسیژن کافی دریافت نکنند هوشیاری بازیکن کاهش می یابد و این ممکن است به تصمیمات اشتباه بازیکن در طول بازی منجر شود.

بازیکنان سیگاری مشهور

لیست بسیار بلندی را می توان از بازیکنان پیشین و حال حاضر فوتبال جهان را می توان نام برد که در دوران بازی خود سیگار می کشیدند. در ادامه به تعدادی از مشهورترین این بازیکنان اشاره می کنیم:





دیمیتار برباتوف مهاجم بلغاری یونایتد در حال سیگار کشیدن

یوهان کرویف ستاره اسبق فوتبال هلند زمانی روزی 20 نخ سیگار می کشید اما در سال 1991 بعد از اینکه تحت عمل جراحی بایپس قلب قرار گرفت مجبور شد سیگار کشیدن را ترک کند. بعد از آن کرویف به کمپین مبارزه با دخانیات دپارتمان سلامت کاتالان پیوست.

سوکراتس اسطوره فوتبال برزیل که سال گذشته به دلیل بیماری گوارشی در گذشت یک سیگاری تمام عیار بود. او در دوران فوتبال خود روزی دو بسته سیگار می کشید. در پایان هم این سیگار کشیدن و مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی جان این فوتبالیست طبیب را گرفت.

روبرت پروسینچکی ستاره اسبق رئال مادرید، بارسلونا، پورتسموث و تیم ملی کرواسی که در سال 1991 با تیم ستاره سرخ بلگراد قهرمان اروپا شد در اوج دوران فوتبال خود روزی 40 نخ سیگار می کشید. گفته می شد او زمانی که در سال 2001 به پورتسموث پیوست این تعداد را به 20 نخ در روز کاهش داد. او هم اکنون سرمربی ستاره سرخ است.





جیانلوکا ویالی بعد از دوران فوتبال خود هم سیگار را ترک نکرد

جیانلوکا ویالی که در سمپدوریا چهره شد و بعد از آن به یوونتوس و چلسی پیوست در دوران فوتبال خود به طور مرتب سیگار می کشید. او که 60 بازی ملی برای تیم ملی ایتالیا انجام داده بعد از اینکه به عنوان مربی هدایت چلسی و واتفورد را هم بر عهده گرفت به سسیگار کشیدن ادامه داد.

فابین بارتز سنگربان اسبق تیم ملی فرانسه و باشگاه منچستریونایتد نیز در دوران بازی خود سیگار می کشید، این در حالی بود که حتی سرالکس فرگوسن هم این موضوع را می دانست.





سنگربان سیگاری و اسبق باشگاه منچستریونایتد و تیم ملی فرانسه

بارتز تنها عضو سیگاری تیم ملی فرانسه که قهرمان جام جهانی شد نبود. زین الدین زیدان ستاره تیم ملی فرانسه در این رقابتها که در سال 2002 عضو یک کمپین مبارزه با دخانیات شد قبل از دیدار نیمه نهایی جام جهانی 2006 مقابل پرتغال در حال سیگار کشیدن توسط عکاسان شکار شد. او که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود و اکنون سمت مشاور باشگاه رئال مادرید را دارد هنوز سیگار می کشد.





زین الدین زیدان قبل از دیدار فرانسه مقابل پرتغال در جام جهانی 2006 مشغول سیگار کشیدن

در بین بازیکنان مشهور حال حاضر جهان وین رونی، دیمیتار برباتوف و فدریکو ماکدا سه مهاجم باشگاه منچستریونایتد در موقعیت های مختلف در حال سیگار کشیدن دیده شده اند.





فرانک ریبری و فدریکو ماکدا در حال سیگار کشیدن

ماکدا تنها بازیکن ایتالیایی که سیگار می کشد نیست، ماریو بالوتلی ستاره جوان و جنجالی منچسترسیتی به گفته روبرتو مانچینی روزی 5 تا 6 نخ سیگار می کشد. جیان لوئیجی بوفون، وینچنزو یاکوئینتا و الساندرو نستا که هر سه با تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2006 قهرمان جهان شدند نیز سیگار می کشند.

دیوید جیمز ملی پوش اسبق تیم ملی انگلیس که در سال 2008 پرچم دار کمپین مبارزه با دخانیات باشگاه پورتسموث بود در ستون خود در روزنامه آبزرور اعتراف کرد از 15 سالگی تا 30 سالگی روزی 20 نخ سیگار می کشیده.





وین رونی، ماریو بالوتلی و اشلی کول سه بازیکن شاغل در لیگ برتر در حال استعمال دخانیات

سرمربی های سیگاری

ریکاردو لاوولپه سرمربی اسبق مکزیک و کاستاریکا به دلیل سیگار کشیدن در کنار زمین در جام جهانی 2006 از فیفا اخطار گرفت.

در سال 1978 آرژانتین میزبان رقابتهای جام جهانی بود و برای نخستین بار آن را فتح کرد. سزار لوئیز منوتی سرمربی آرژانتین در آن رقابتها یک سیگاری حرفه ای بود که در طول 90 دقیقه بازی تیمش تا می توانست سیگار می کشید.





کارلتو یکی از بزرگترین مربیان جهان است که اعتیاد شدیدی به سیگار دارد

کارلو آنچلوتی یکی از مشهورترین مربیانی است که بارها در حال سیگار کشیدن توسط دوربین های خبرنگاران شکار شده است. او در زمان حضور در میلان، چلسی و هم اکنون در پاری سن ژرمن همچنان این عادت خود را ترک نکرده است.

اسلاون بیلیچ سرمربی فعلی کرواسی به گفته فرانک لمپارد هم تیمی سابقش در وستهم قبل از هر دیدار یک نخ سیگار می کشید. او این عادت را هنوز با اینکه اکنون سرمربی کرواسی شده و با این تیم در رقابتهای یورو 2012 حاضر خواهد بود ترک نکرده است.





فرانک لمپارد می گوید اسلاون بیلیچ در دوران حضور در وستهم هم سیگار می کشید

از جولای سال 2007 استعمال دخانیات در ورزشگاه های بریتانیا ممنوع شده است و حتی هواداران هم نمی توانند در حین تماشای بازی تیم محبوبشان سیگار بکشند.