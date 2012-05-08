طرابلس ناآرام شد/ درگیری شدید در اطراف ساختمان نخست وزیری لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد انقلابیون لیبی ساختمان نخست وزیری این کشور را در طرابلس به محاصره خود درآورده اند.
این شبکه افزود هم اکنون درگیری شدیدی در اطراف ساختمان نخست وزیری لیبی جریان دارد .
شبکه های عربی گزارش دادند شبه نظامیان، ساختمان نخست وزیری لیبی را به محاصره خود درآورده اند و صدای تیراندازی در اطراف آن شنیده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد انقلابیون لیبی ساختمان نخست وزیری این کشور را در طرابلس به محاصره خود درآورده اند.
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