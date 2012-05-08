اجرای سه هزار طرح عمرانی در وزارت بهداشت/ افزایش 77 هزار تخت بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی کلانتریان عصر سه شنبه در حاشیه همایش مدیران فنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در جمع خبرنگاران، تعداد طرح های مهرماندگار در حوزه سلامت را 180 طرح اعلام کرد و گفت: از این تعداد، شش هزار تخت بیمارستانی توسط وزارت راه و شهرسازی ومابقی آن توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایجاد خواهد شد.



وی احداث خوابگاهای دانشجویی، ساخت دانشکده ها و سالنهای ورزشی و احداث خانه های پزشک و بهداشت را از دیگر طرحهای مهر ماندگار اعلام کرد و بیان داشت: برنامه ریزی لازم برای این طرح ها به عمل آمده است.



کلانتریان، تعداد طرح های عمرانی درحوزه سلامت در دولت نهم و دهم را سه هزار طرح عمرانی اعلام کرد و گفت: با راه اندازی این طرح های عمرانی، 77 هزار تخت بیمارستانی جدید ایجاد که تاکنون 14 هزار تخت آن به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل دفتر مدیریت منابع فیزیکی و مجری طرحهای عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افتتاح و بهره برداری 125 بیمارستان تا پایان دولت دهم خبر داد و گفت: با راه اندازی این تعداد بیمارستان 12 هزار تخت به ظرفیت تختهای موجود اضافه می شود.



وی تعداد تختهای بیمارستانی را درابتدای دولت نهم را بیش از 85 هزار تخت بیمارستانی اعلام کرد و گفت: این تعداد در540 بیمارستان کشور مورد استفاده قرار می گرفت که بخش عمده ای از آن فرسوده بود.



کلانتریان مقاوم سازی و بازسازی بیمارستانهای فرسوده کشور را از لحاظ هزینه و زمان مقرون به صرفه ندانست و گفت: براساس مصوبات سفرهای دولت به استانها بخش اعظم بیمارستانهای فرسوده جایگزین خواهد شد.