مدیر کل ارشاد لرستان درگذشت خواننده لرستانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این پیام آورده است: موسیقی لرستان طی چند دهه از فعالیت مستمر و تأثیرگذار ‌استاد ماشاءالله سبزواری بسیار بهره برده است و خدمات فراوان این هنرمند فقید در زمینه موسیقی لرستان نام ایشان را در تاریخ هنر ملی این سرزمین ثبت کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پایان این پیام تصریح کرده است‌: درگذشت ماشاءالله سبزواری هنرمند مؤمن و اهل معنی و اهل دل، را به خانواده محترم این هنرمند و به جامعه‌ هنری استان و کشور و به همراهان باهنرِ آن مرحوم تسلیت می گفته و رحمت و مغفرت الهی و علو درجات را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت می کنم.

سبزواری که از مشهورترین خوانندگان ترانه‌های کهن لری به سبک قدیم است از کودکی به یادگیری موسیقی لری همت گمارد و از اجراهای وی می توان به ترانه هایی چون "هی نبات، سله سله،سوزه سوز" اشاره کرد.

این خواننده لرستانی روز گذشته به دیار باقی شتافت.