جایگاه رفیع معلم در جامعه باید نهادینه شود

حجت الاسلام احمد رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه امروز و فردای جامعه در گرو تلاش و همت معلم است، اظهار داشت: جایگاه معلمان در تعالیم اسلامی و قرآن بسیار بالا، ویژه و برتر است به طوریکه شغل معلمی شغلی پرافتخار محسوب می شود.

وی ادامه داد: باید تکریم معلمان همواره در دستور کار باشد زیرا پیشرفت کشور مرهون معلمان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر با بیان اینکه تکریم معلمان مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کند، گفت: معلم همواره چراغ راه بشریت است زیرا ندای فطرت را به گوش همگان می‌رساند‌ و امروز اعتلای علمی و فرهنگی کشور به دست معلمانی دلسوز است.

وی با تکریم و پاسداشت مقام والای معلم افزود: تجلیل از علم و معلم به هیچ محدوده زمانی و مکانی وابسته نیست زیرا تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه تکریم معلمان باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد، گفت: تکریم معلم بیانگر اعتلای فرهنگی هر جامعه‌ای است و همانطور که تعلیم و تعلم دارای قداست خاصی است احترام به معلم نیز تعبد است.

رئیس تبلیغات اسلامی پلدختر از معلمان افسران عرصه فرهنگی یاد کرد و گفت: شهید مطهری الگوی تمام معلمان جهان است.