  1. ورزش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۱۷

لیگ برتر بسکتبال/

پیروزی میزبانان در دیدارهای نخست رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم

پیروزی میزبانان در دیدارهای نخست رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم

دیدارهای رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی خانگی تیم‌های صنایع پتروشیمی ماهشهر و شهرداری گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای نخست تعیین رده بندی نهایی تیم های پنجم تا هشتم جدول رده بندی پیگیری شد که طی آن در ماهشهر تیم صنایع پتروشیمی در مصاف با ذوب آهن اصفهان صاحب پیروزی شد. این دیدار برای تعیین تیم پنجم جدول رده بندی برگزار شد.

در دیگر دیدار که برای تعیین تیم هفتم جدول رده بندی برگزار شد شهرداری گرگان در سالن امام خمینی گرگان موفق شد حفاری ملی اهواز را با شکست مواجه کند. نتیجه دیدارهای برگزار شده به این شرح است:

رده بندی تیم پنجم و ششم:
* صنایع پتروشیمی ماهشهر 90- ذوب آهن اصفهان 73

رده بندی تیم های تیم های هفتم  هشتم:
* شهرداری گرگان 76- حفاری ملی اهواز 70

مرحله رده بندی نهایی تیم های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت دو از سه برگزار می شود.

کد مطلب 1597453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها