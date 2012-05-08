به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای نخست تعیین رده بندی نهایی تیم های پنجم تا هشتم جدول رده بندی پیگیری شد که طی آن در ماهشهر تیم صنایع پتروشیمی در مصاف با ذوب آهن اصفهان صاحب پیروزی شد. این دیدار برای تعیین تیم پنجم جدول رده بندی برگزار شد.

در دیگر دیدار که برای تعیین تیم هفتم جدول رده بندی برگزار شد شهرداری گرگان در سالن امام خمینی گرگان موفق شد حفاری ملی اهواز را با شکست مواجه کند. نتیجه دیدارهای برگزار شده به این شرح است:

رده بندی تیم پنجم و ششم:

* صنایع پتروشیمی ماهشهر 90- ذوب آهن اصفهان 73

رده بندی تیم های تیم های هفتم هشتم:

* شهرداری گرگان 76- حفاری ملی اهواز 70

مرحله رده بندی نهایی تیم های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت دو از سه برگزار می شود.