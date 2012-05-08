کمک یک میلیاردی خیر گرمه ای برای ساخت خانه کودکان و نوجوانان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس اداره بهزیستی شهرستان گرمه با اعلام این خبر گفت: یک خیر گرمه ای برای ساخت خانه کودکان و نوجوانان بهزیستی در این شهر یک میلیارد ریال کمک کرد.

سوسن شاه محمدی افزود: این خیر، این مبلغ را به یاد فرزند مرحوم خود "یاسین میرزاپور" به بهزیستی شهرستان گرمه اهدا کرد.

وی افزود: همچنین این خیر گرمه ای، کمک‌های ماهیانه‌ای را برای مرکز نگهداری کودکان و نوجوانان بنت الهدی بهزیستی این شهر اختصاص داد.

هم اکنون 16 فرزند مهر بهزیستی در خانه کودکان و نوجوانان بنت الهدی بهزیستی شهرستان گرمه نگهداری می‌شوند.

دوره آموزشی مستند سازی، گزارشگری و خبرنگاری در صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

دوره آموزشی مستند سازی، گزارشگری و خبرنگاری با حضور استاد حسن قربانی در سالن جلسات مرکز آغاز شد.

برپایه این خبر، این دوره آموزشی از روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه به مدت 3 روز و با هدف ارتقاء دانش خبرنگاران، گزارشگران و تهیه کنندگان صدا و سیمای استان برگزار می‌شود.

در این دوره موضوعاتی از جمله مستند سازی، گزارشگری و خبرنگاری آموزش داده می‌شود و خبرنگاران و گزارشگران با چگونگی تهیه مستندهای خبری، گزارش و خبر آشنا می‌شوند.



این دوره آموزشی به همت واحد آموزش و پژوهش مرکز تا 21 اردیبهشت ادامه دارد.

دوره آموزش آشپزی جهت کارکنان و مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان بجنورد برگزار شد

به همت امور بانوان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی، یک دوره یکروزه آموزش آشپزی به مناسبت بزرگداشت هفته زن و مقام مادر جهت بانوان کارمند و مربی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و مرکز بجنورد برگزار شد.

برپایه این خبر، در این دوره آموزشی 17 نفر از بانوان شاغل در اداره کل و مراکز آموزشی بجنورد شرکت کردند.

در این دوره آموزشی، تهیه انواع دسر شامل "موس ژله، شارلوت میوه، دسر سمولین"، فست فود شامل "اسپیناج پای، گل پیتزا با خمیر سیلو" و غذا شامل" کباب سر آشپز، خورشت چیکن چیلی با برنج، مرغ شکم پر، سالاد کلم خشک، سوفله ماکارانی" آموزش داده شد.

مربیگری این دوره را پری لنگری مقدم بر عهده داشت.