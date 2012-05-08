1125 کاراته کار زن در استان اردبیل سازماندهی شد/راه اندازی لیگ کاراته بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی عصر سه شنبه در جلسه کمیته بانوان هیئت کاراته استان اردبیل با بیان اینکه چهار هزار و 500 کاراته کار در اردبیل فعالیت می کنند، افزود: یک چهارم از کاراته کاران استان را بانوان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به ساماندهی بیش از سه هزار و 375 کاراته کار مرد در سبکهای مختلف کاراته اضافه کرد: این تعداد ورزشکار کاراته کار در حدود 55 باشگاه کاراته در سطح استان فعالیت می کنند.



رئیس هیئت کاراته استان تصریح کرد: بیشتر باشگاه های استان در سبکهای غیرکنترلی فعالیت می کنند که در این مورد شهر اردبیل با داشتن بیش از 12 باشگاه سبکهای غیر کنترلی و هفت باشگاه سبکهای کنترلی بیشتر تعداد باشگاه ها و ورزشکاران را در میان شهرهای استان دارد.

فعالیت 55 باشگاه کاراته در استان



وی با بیان اینکه در سال 88 تنها دو باشگاه سبکهای کنترلی در اردبیل فعالیت می کرد، یادآور شد: فعالیت دو باشگاه در مرکز استان قابل قبول نبود، به همین دلیل برگزاری کلاسها و دوره های مربیگری و داوری ضروری به نظر می رسید که طی دو سال گذشته محقق شد.



جلیلی با بیان اینکه قبل از سال 88 تعداد داوران و مربیان استان به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید، عنوان کرد: به همین علت در برگزاری مسابقات با مشکلاتی مواجه می شدیم، اما در طی این مدت توانستیم با برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری متعدد در این زمینه ارتقا یابیم.



وی تعداد داوران درجه ملی استان را تنها در سبکهای آزاد کاراته 80 نفر برشمرد و متذکر شد: از این تعداد 20 نفر داور زن و 60 نفر مرد هستند و همه ساله از 20 نفری که مسابقات قهرمانی کشور را سوت می زنند سه یا چهار نفر از استان اردبیل دعوت می شوند.



جلیلی با اشاره به فعالیت استانهای دیگر در زمینه داوری گفت: این آمار با توجه به وجود 31 استان در کشور آمار بالایی بوده و اردبیل سهم بیشتری نسبت به دیگر استانهای کشور دارد.

10 تیم در لیگ کاراته بانوان اردبیل حضور می یابند



در این جلسه نایب رئیس بانوان هیئت کاراته استان اردبیل از برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ باشگاههای کاراته بانوان استان اردبیل طی سال خبر داد و گفت: تاکنون لیگ باشگاههای کاراته بانوان استان اردبیل برگزار نشده و با تصمیم هیئت رئیسه کاراته استان اولین دوره این بازیها در سال 91 برگزار می شود.



سمیرا موسیوند این مسابقات با حضور 10 تیم برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در سال گذشته برای ارزیابی از میزان آمادگی تیمهای شهرستانی برای حضور در این لیگ یه دوره مسابقه تیمی برگزار کردیم که در آن هفت یا هشت تیم حضور داشتند.



وی با اشاره به نوپا بودن سبکهای کنترلی کاراته بانوان در اردبیل اضافه کرد: سبکهای کنترلی کاراته عمری بیش از چند سال در استان اردبیل نداشته، بنابراین جای پیشرفت زیادی در این رشته ورزشی در بین بانوان اردبیلی وجود دارد.

